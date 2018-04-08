親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

iPhone新機受矚目 4大功能傳有譜

教部取消大學評鑑 校方哭：自辦要賠更多錢

川普大樓失火釀1死4傷 死者為67歲住戶

2018-04-08 10:44聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國紐約川普大樓（Trump Tower）第50層樓7日發生火警，造成1名住戶死亡、4名消防人員受傷。紐約市消防局表示，川普大樓這次火警是4級火警，當局一共派出200名消防隊員前往救災，趕到現場後已將迅速火勢撲滅。

路透報導，當地警方表示，死者是一名67歲川普大樓住戶，被發現時已經失去意識倒臥在公寓，送醫急救後仍回天乏術。

美國總統川普在火警發生時人在華府，他在位於曼哈頓市中心自家大樓內擁有一間辦公室及一間私人住宅。川普推文表示：「川普大樓的火已經撲滅。是一場範圍很小的火災（建築蓋得好）。消防員（和女消防員）做得好，謝謝！」

川普次子艾瑞克（Eric Trump）在推特上表示，起火地點在川普大樓一間住宅內。根上傳據社群媒體影音顯示，火苗自這棟曼哈頓建築物竄出。而消防車湧進周圍街道。

消防官員表示，目前大樓起火原因仍待釐清，但火災發生當時沒有任何川普家族成員正在大樓內。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）在推特上表示：「這次滅火行動很困難，你可以想像公寓非常大間，而我們是在50層樓高度地方，整棟建築都冒出大量濃煙。」

川普大樓樓頂今年1月也曾傳出火警，造成3人受傷，其中1名消防人員重傷。

紐約川普大樓（Trump Tower）第50層樓7日發生火警。美聯社
紐約川普大樓（Trump Tower）第50層樓7日發生火警。美聯社
分享

川普紐約
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

女兒憶陳香梅：最後使命是當兩岸橋樑

2018-04-08 06:20

川普大樓火災撲滅 總統推文謝消防員還讚大樓蓋得好

2018-04-08 08:20

紐約川普大樓50樓冒煙起火 暫無傷亡通報

2018-04-08 07:14

川普嚴打邊境偷渡 惹怒墨西哥

2018-04-07 23:57

調查：#MeToo浪潮 政黨扮關建要角

2018-04-07 19:28

「我們有武器」 喬州哈里斯郡 立警告牌迎客

2018-04-07 19:09

美餐廳缺工 出妙招搶才

2018-04-07 14:03

美議員當眾亮槍：危險是因在錯的人手上

2018-04-07 13:50

有挺有反 川普激起美人民政治熱情

2018-04-07 13:33

川普要國民兵駐美墨邊境 兩州宣布派400人

2018-04-07 13:14

影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58

性騷醜聞纏身 美共和黨議員費倫侯下台

2018-04-07 11:36

另類闖空門 邊泡澡邊喝酒被逮個正著

2018-04-07 10:36

美共和黨眾議員會晤選民 卻當眾掏槍

2018-04-07 09:05

終結移民捉放政策 川普簽署備忘錄

2018-04-07 09:04

MMA巨星麥葛瑞格鬧場砸車 恐被判刑7年

2018-04-07 08:24
看更多

熱門文章

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

2018-04-07 14:21

孫安佐案若被定「精神有問題」 名律師：這盤棋狄鶯贏！

2018-04-07 23:05

德國廂型車衝撞人群至少3死20傷 駕駛舉槍自盡

2018-04-07 23:33

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

敘利亞傳大規模毒氣攻擊！ 至少70人喪命

2018-04-08 09:35

自家蓋0.5坪組合屋 日本老父囚禁精障兒25年

2018-04-07 22:17

「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01

海角七號義大利版！郵差家中囤信400公斤

2018-04-07 20:49

無現金社會不是夢？七成瑞典人不挺

2018-04-07 14:06

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

英國女王43代祖 追溯到先知穆罕默德

2018-04-07 21:21

女兒憶陳香梅：最後使命是當兩岸橋樑

2018-04-08 06:20

川普嚴打邊境偷渡 惹怒墨西哥

2018-04-07 23:57

MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04

祖克柏已傳訊息憑空消失 臉書坦承秘刪多年

2018-04-07 17:16

日醫院疑抱錯嬰兒 當事人過50年別人的人生

2018-04-07 12:15

美不樂見貿易戰 白宮：盼能與陸談判

2018-04-07 23:21

是誰幹的？日本宮城縣海鷗頭部中箭 大難不死照划水

2018-04-07 22:53

川普大樓火災撲滅 總統推文謝消防員還讚大樓蓋得好

2018-04-08 08:20

Fed漸進升息不變 道瓊大跌

2018-04-07 23:22

金正恩點唱「遲到的後悔」透露內心焦慮？

2018-04-07 20:35

經濟解析／美國對中國的需要，超過中國需要美國

2018-04-08 00:05

服務37年空中護士要退休 最難忘曾急救飛行員

2018-04-07 14:58

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

「我並不超越法律」 巴西前總統魯拉向警方報到開始服刑

2018-04-08 08:39

紐約川普大樓50樓冒煙起火 暫無傷亡通報

2018-04-08 07:14

影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58

羅比尼專欄／破解區塊鏈神話…

2018-04-08 01:08

美餐廳缺工 出妙招搶才

2018-04-07 14:03

有挺有反 川普激起美人民政治熱情

2018-04-07 13:33

美中緊張 油價跌黃金漲

2018-04-08 00:15

歐破獲潛值145億鰻苗走私亞洲

2018-04-07 14:03

好尷尬！夾在美中貿易戰砲火中間 這國左右為難

2018-04-07 19:19

為川金峰會鋪路 美國北韓秘密直接對話

2018-04-08 04:56

「我們有武器」 喬州哈里斯郡 立警告牌迎客

2018-04-07 19:09

汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018-04-08 00:27

臉書營運長：不排除還有濫用個資未爆彈

2018-04-07 13:16

日本水陸機動團 劍指釣魚台？

2018-04-08 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top