川普大樓失火釀1死4傷 死者為67歲住戶

2018-04-08 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國紐約川普大樓（Trump Tower）第50層樓7日發生火警，造成1名住戶死亡、4名消防人員受傷。紐約市消防局表示，川普大樓這次火警是4級火警，當局一共派出200名消防隊員前往救災，趕到現場後已將迅速火勢撲滅。

路透報導，當地警方表示，死者是一名67歲川普大樓住戶，被發現時已經失去意識倒臥在公寓，送醫急救後仍回天乏術。

美國總統川普在火警發生時人在華府，他在位於曼哈頓市中心自家大樓內擁有一間辦公室及一間私人住宅。川普推文表示：「川普大樓的火已經撲滅。是一場範圍很小的火災（建築蓋得好）。消防員（和女消防員）做得好，謝謝！」

川普次子艾瑞克（Eric Trump）在推特上表示，起火地點在川普大樓一間住宅內。根上傳據社群媒體影音顯示，火苗自這棟曼哈頓建築物竄出。而消防車湧進周圍街道。

消防官員表示，目前大樓起火原因仍待釐清，但火災發生當時沒有任何川普家族成員正在大樓內。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）在推特上表示：「這次滅火行動很困難，你可以想像公寓非常大間，而我們是在50層樓高度地方，整棟建築都冒出大量濃煙。」