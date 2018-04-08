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女兒憶陳香梅：最後使命是當兩岸橋樑

2018-04-08 06:20世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

陳香梅葬禮彌撒在華盛頓特區天主教教堂St. Stephen Martyr Cat...
陳香梅葬禮彌撒在華盛頓特區天主教教堂St. Stephen Martyr Catholic Church舉行。 (記者羅曉媛/攝影)
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飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅(Anna Chan Chennault)的葬禮彌撒，7日上午在華府天主教教堂「St. Stephen Martyr Catholic Church」舉行。逾百民眾出席弔唁，遵循天主教傳統彌撒流程，目送從小信仰天主教的陳香梅走完最後一程。

陳香梅女兒陳美麗(Cynthia Chennault)表示，媽媽在1980年代末期就逐漸退出美國政壇，但她生前最後的使命就是擔當台灣與中國之間的橋樑，其貢獻也獲兩岸肯定。

她並回憶父母相識的趣事，當時中央社委派年紀尚輕的母親去採訪已是大人物的父親，是因為她學生時代努力學英文，英語講得比資深記者都好，所以才獲得這個機會。這個故事也提醒她們要努力，「因為你不會知道自己的努力能在未來換來什麼幸運的事」。

她說，母親1958年帶著她們姐妹搬來華府，當時沒有很多錢，是母親努力工作才改善了狀況。除此之外，母親時刻不忘鼓勵華裔美國人參政，不做沈默的社區。

陳香梅的外孫Paul Sikivie亦感慨有幸能做她的外孫，並有她作為榜樣。他回憶兒時與外婆用餐的趣事：「每次去餐館用餐，都有很多人來找她合影，但我從未見她流露任何不耐煩或厭煩。」他說，外婆常給他明智的建議，直接但不嚴厲。每次通電話聊完近況，外婆都會問他：「有沒有努力(working hard)？」

陳香梅葬禮彌撒在華盛頓特區天主教教堂St. Stephen Martyr Cat...
陳香梅葬禮彌撒在華盛頓特區天主教教堂St. Stephen Martyr Catholic Church舉行，各界贈予花圈表達追思。 (記者羅曉媛/攝影)
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主持彌撒的牧師杜茲亞克(Paul Dudziak)亦稱陳香梅是畢生傾盡心力為華人(Chinese people)，而獨自帶著倆女到華府生活並非易事，她卻打理得井井有條，足見她是個懂生活的人。杜茲亞克說，自己當了50年牧師，從未(在彌撒)見過這麼多花圈。

從路易斯安納趕來的陳香梅外孫女嘉蘭惠，稍晚就要返程。她說，外婆將與外公一同葬在阿靈頓公墓，但下葬時間尚未確定，還需數月籌備，屆時將是面向家庭成員的小範圍私人葬禮。

彌撒葬禮上，除了陳香梅生前的親朋好友、慕名而來的民眾、晚輩，中國駐美大使館公使徐學淵、中華民國駐美代表處副代表薛美瑜等兩岸駐美官員亦出席弔唁。

陳香梅教堂華裔
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