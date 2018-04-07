「我們有武器」 喬州哈里斯郡 立警告牌迎客

2018-04-07 19:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合6日電



外來訪客一到喬治亞州西部，就會看到不尋常的歡迎標幟。距阿拉巴馬州界只一箭之遙的哈里斯郡(Harris County)警察局前面的告示，警告不法分子不要輕舉妄動。

這個牌子上寫道：「歡迎來到喬治亞州哈里斯郡。我們人民有隱藏武器。如你殺人，我們可能把你殺掉。我們有1座監獄和356個墓地。好好享受在這裡的時光！警長麥克．裘利。」

裘利說，他以這種活潑方式歡迎外來者，同時警告他們有些本地人合法身帶武器，「如你到哈里斯郡並危害別人的生命，自己也可能身陷險境」。

「華盛頓郵報」報導，裘利大約每8個月就自掏腰包換新告示，最新的牌子是在3日豎立，而他表示有99.9%的人對此表示認可。

裘利說，他瞭解有些人贊成擁槍，也有人反對，可是哈里斯郡很多人支持擁槍權。2012年的研究發現喬治亞州約有60萬份有效的隨身隱藏槍械執照，總數僅次於佛羅里達和賓州，而裘利表示最近幾年哈里斯郡這種槍照總數增加了2倍。

這並非裘利的歡迎告示首次成為全國新聞。2015年聖誕季節他也曾豎立很特別牌子，上面寫道：「警告：哈里斯郡是政治不正確的地方。我們說聖誕快樂，天佑美國和我們相信上帝。我們向我們的軍隊和國旗敬禮。如你對此覺得受到冒犯就離開！」

裘利說，這些年來他看著「沉默的多數」愈來愈沉默，因此決定利用這些告示發洩心聲。

他說：「現在是沉默的多數為我們的信念站出來，不要感到羞愧的時候。」