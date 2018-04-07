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調查：#MeToo浪潮 政黨扮關建要角

2018-04-07 19:28世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

#MeToo（我也是）運動在全球延燒，在社群上使用「#MeToo」一詞表達自己曾...
#MeToo（我也是）運動在全球延燒，在社群上使用「#MeToo」一詞表達自己曾遭到性騷擾。路透資料照
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號召「性侵受害者群」打破沉默，一起標上「#MeToo」(我也是)的覺醒運動，過去一年在美國風起雲湧，一項新的統計顯示，是否支持「#MeToo」，與所認同政黨有明顯關聯，超過六成的民主黨員支持「#MeToo」；共和黨只有兩成。

巴克奈爾公共政策學會(Bucknell Institute for Public Policy)公布的這項調查，雖然取樣只有1000名受訪者，但卻從中發現了微妙現象。

婦女對於「我也是」運動的支持(61%)高於男性(39%)。如果以政黨分別統計，民主黨支持比率達 63%，共和黨僅20%。自稱為獨立黨派的受訪者，支持「我也是」者為37%。

以性別統計，高達71%的民主黨婦女，對「我也是」印象良好，民主黨男性的認同率也有53%；明確表明不喜歡者，民主黨女性有4%，而男性為8%。

共和黨不論男女，對此運動的認同都只有兩成，受訪的共和黨中，表達對「我也是」不喜歡者女性有33%，男性達45%。

巴克奈爾調查研究實驗室(Bucknell Survey Research Laboratory)政治學副教授艾利斯(Chris Ellis)表示，在「我也是」運動上，因為所屬政黨的不同所產生的想法差異，比起其他移民、氣候變化、減稅及社會福利等議題，存在相當明顯的距離。

艾利斯說，「#MeToo」也是他認為，迄今為止「政治文化戰爭如何吞噬一切」的最清晰例證。

此外，在調查中發現，有47%都為這項行動已經「走太遠了」。民主黨婦女有相同看法的只有18%，民主黨男性19%；共和黨方面，女性認為「走太遠了」有66%，男性達76%。

至於此行動是否讓工作場合對性騷擾有更嚴格的定義？九成受訪者都這樣認為。其中64%覺得「以後男性將比較不願意在工作場合指導女性。」

民主黨共和黨MeToo
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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