影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國麻省理工學院（MIT）研發出一款擁有「讀心術」的頭戴設備，能透過裝置內建電極感應，讀取臉部神經肌肉中的電流信號，進而讓使用者不用張口說話也能操控電子用品，目前測試準確率高達92%。

英國《衛報》報導，MIT媒體實驗室研究人員在日本東京電腦機械學會上，發表該款名為「AlterEgo」的白色頭戴設備。其定位為智能增強設備（IA）。

AlterEgo配有4組電極感應器，在與人臉肌膚接觸同時，能讀取面部微弱神經訊號。使用者腦中想起某個單字要開口說出前，AlterEgo就能讀到神經肌肉中的電流信號，並在神經網路計算系統中快速找到匹配單字。

AlterEgo和傳統空氣傳導式耳機不同，不需使用耳膜感應聲音。而是透過骨傳導（Bone Conduction）喇叭傳達聲音給使用者，利用皮膚、耳骨的振動，將聲音直接傳導至內耳聽覺系統。靠著AlterEgo，使用者不用張嘴就能聊天，或和Siri等智慧型助理進行語音交談。

MIT研究生卡普（Arnav Kapur）表示，現代人離不開手機和數位用品，但目前這些產品容易讓人分心。研發團隊希望能降低智慧型手機對日常生活干擾。