MMA巨星麥葛瑞格鬧場砸車 恐被判刑7年

2018-04-07 08:24 中央社 紐約6日專電



綜合格鬥（MMA）巨星麥葛瑞格遭取消終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍頭銜後，昨天擅闖UFC活動並砸車，被控傷害。紐約地方法院今天裁定保釋，但他最重可能被判7年徒刑。

愛爾蘭籍的麥葛瑞格（Conor McGregor）現年29歲，是綜合格鬥界名聲響亮的選手之一，也是UFC史上首名同時擁有輕量、羽量兩個級別冠軍頭銜的格鬥家。

麥葛瑞格2017年展開職業拳擊生涯，挑戰不敗拳王梅偉瑟（Floyd Mayweather Jr.），已超過一年未在UFC出戰。UFC日前決定取消麥葛瑞格2016年11月奪得的輕量級冠軍頭銜。

紐約郵報報導，麥葛瑞格5日率眾闖進UFC在紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）的活動現場，用推車和其他物品砸壞一輛滿載其他格鬥選手的巴士，車窗碎裂割傷多人，麥葛瑞格隨即搭車逃逸。

麥葛瑞格鬧場影片在網路傳開後，決定投案，並遭紐約警方拘留，被控蓄意毀損與傷害。若罪名成立，麥葛瑞格恐面臨7年牢獄之災。

UFC主席懷特（Dana White）形容這是綜合格鬥史上「最噁心的事」。

麥葛瑞格今天在布魯克林刑事法院出庭，戴著手銬的他神情嚴肅，幾乎一路保持沉默。法官最後裁定以5萬美元交保，並允許麥葛瑞格出境，但必須在6月14日下次開庭前返回美國。

麥葛瑞格一向特立獨行，除了戰績輝煌，五顏六色的刺青和性格的外型更讓他成為綜合格鬥界人氣鼎盛的明星，獲得眾多代言機會。但這次闖禍已嚴重威脅他的運動生涯，也使UFC預定週末舉辦的賽事蒙上陰影。