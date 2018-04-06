傳川普要求 5至6個月內自敘利亞撤軍

2018-04-06 18:50 中央社 華盛頓6日綜合外電報導



美國總統川普。聯合報系資料照片。美聯社 分享 facebook 美國總統川普堅持，執政團隊今年秋天之前必須找到讓美軍從敘利亞抽身的辦法，並且明確警告，要怎麼說都行，但別稱之為「時間表」。

5名政府官員告訴美聯社，即使高階幕僚請求通融，給予更長時間，川普仍定下在5到6個月內撤軍的最後限期。但是對於宣布「時間表」一事，他自己倒是特別小心。川普長期以來對於前總統歐巴馬和其他人先行透露軍事計畫的作風，向來不假辭色。

上述多名官員指出，川普3日在針對中東花費的會議中痛斥幕僚，特別提到敘利亞駐軍和花費讓美國「一無所獲」。

相關官員未獲授權披露內部討論，要求不具名。