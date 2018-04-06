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川普首開口 撇清稱不知封口費 艷星律師爆：更露骨內容未播

2018-04-06 17:05世界日報 記者顏伶如／綜合報導

宣稱與川普婚外情的AV女星「暴風女丹尼爾斯」。聯合報系資料照片。路透
宣稱與川普婚外情的AV女星「暴風女丹尼爾斯」。聯合報系資料照片。路透
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對於與色情片女星風暴丹尼爾斯（Stormy Daniels）緋聞傳聞以及13萬元「封口費」風波，川普總統5日表示，不知道私人律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選前，付錢給丹尼爾斯，也不了解柯恩這筆錢從何而來，至於後來是否把款項補回給柯恩，川普則不願評論。

這是丹尼爾斯聲稱與川普有過性關係以來，川普首度評論此事。

5日下午，川普從西維吉尼亞州返回華府時，在空軍一號飛航途中面對記者詢問「是否知道付給丹尼爾斯的13萬元？」，他回答說：「不知道。」

記者進一步追問，既然認為丹尼爾斯的緋聞之說毫無根據，為何柯恩還要拿錢給她，川普則說：「這你就必須去問柯恩了。他是我的律師，你應該去問他。」

也有記者問道：「是否知道柯恩的錢是從何而來？」川普也回說：「我不知道。」媒體接著追問是否設立帳戶讓柯恩可以提款，川普則轉身離開，未做任何評論。

本名為史蒂芬妮‧克利佛（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯日前透過律師艾維納提（Michael Avenatti）向法院遞狀控告川普，要求法院裁定2016年總統大選之前，柯恩代為出面與她達成的保密協議無效。

艾維納提4日接受國家廣播公司（NBC）「梅根凱莉今日」（Megan Kelly Today）節目專訪時表示，丹尼爾斯先前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）獨家訪問時，曾經描述川普身體部分私密部位的特徵，但訪問播出時這段談話卻被刪除。他說：「因為他們是比較保守的電視台。」

艾維納提說，丹尼爾斯鉅細靡遺描述了川普的生殖器官，但後來「60分鐘」卻沒有播出。

川普總統大選哥倫比亞
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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