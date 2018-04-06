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影／川普談稅改脫稿演出 又瞎扯移民性侵犯

2018-04-06 12:31聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

美國總統川普5日來到西維吉尼亞州宣傳他的稅改計畫，但沒多久就脫稿演出，扯到近來的移民問題。

川普表示：「記得我在川普大樓宣布參選時講的嗎？大家都說『噢，他講的好粗俗』，我用了性侵這個詞。結果昨天就發生了，這趟旅程中女性被性侵的程度前所未見，他們(記者)卻都不提。」

川普指的「旅程」應為近日從墨西哥南部集結，打算朝美墨邊境前進的中美洲移民大軍車隊，人數在1千人左右。民間團體「無國界人民」每年發起這項活動，旨在喚起外界對中美洲移民身陷危險處境的重視。參與這場活動的人多來自宏都拉斯、薩爾瓦多及瓜地馬拉等國，為了逃離充斥暴力的家鄉或脫貧，希望前往美墨邊境以取得美國庇護。

川普2015年宣布參選時，就曾稱墨西哥移民「帶來犯罪、毒品，是強暴犯」。面對川普的沒來由指控，跟隨這群移民的記者團表示，沒有任何性侵的消息傳出。墨西哥志工團體資深成員表示，川普只是想汙名化這些移民，才能讓建築美墨邊境高牆合理化，他們都是為了逃離暴力才會加入，怎麼可能自己成為施暴者。

川普4日才簽署一項文告，下令國民兵協助保護美墨邊境，直到邊境高牆築成。今年這場活動在川普及墨西哥移民當局施壓下，參加人數從巔峰的1500人逐漸下滑，本來目標要抵達美墨邊境，也改成在墨西哥市結束。

美國總統川普5日來到西維吉尼亞州宣傳他的稅改計畫，但沒多久就把事先擬好的稿子扔掉...
美國總統川普5日來到西維吉尼亞州宣傳他的稅改計畫，但沒多久就把事先擬好的稿子扔掉，說談這些有點無聊。路透
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川普移民墨西哥
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