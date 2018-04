影╱美國芝大學生竊嫌遭校警開槍 影片公布

2018-04-06 11:08 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



影片來源:芝大校報The Chicago Maroon

美國芝加哥大學(University of Chicago)學生湯姆斯(Charles Thomas)日前疑因入室盜竊、並以金屬管襲警,被芝大校警開槍擊中受傷,警方4日晚間公布涉事警員隨身相機及行車記錄器影片,影片中清楚可見湯姆斯不顧警察叫停,而繼續前進,湯姆斯5日被以襲警重罪及兩項破壞財產刑事重罪、兩項損害財產輕罪提控。

芝大校長茲莫爾(Robert Zimmer)、教務長迪爾麥耶(Daniel Diermeier)4日表示,該校警員於3日晚約10時12分接到報警電話,位於53街(53rd St.)附近海德公園社區(Hyde Park)的南金巴克大道(South Kimbark Ave)和南伍德朗大道(South Woodlawn Ave.)的巷子里發生入室盜竊事件,手持長金屬管的托馬斯打破汽車和公寓的窗戶,三名警員在現場見到湯姆斯後,按照規定多次要求他放下手中武器。

根據芝大校報(The Chicago Maroon)公布的影片顯示,警員要求湯姆斯放下手中武器,同時命令停止行動,但頭戴安全帽的湯姆斯無視警員「放下手中武器、不要過來」的要求,繼續手持金屬管向一名持槍警員逼近,邊走邊不停高喊「What the F**K do you want」,警員隨後近距離擊中湯姆斯肩膀,湯姆斯倒地後,仍然繼續大罵警察。

芝大表示,開槍警員已在校服務兩年,案發時,他首先退後執行「技術撤退」,與該生保持安全距離,接著發出命令,並沒有立即制伏嫌犯。視頻中也聽到一名警員說「21號,他是個精神病患者。」(Twenty-one, mental. He’s a mental.)。

芝加哥警局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)說,該部門正在調查這起校園槍擊事件,芝大安全部門也將進行行政調查,涉案槍擊學生的校警已被強制休假,等待調查結果。

伊利諾州法允許私立大學校警與市、州執法人員一樣具有逮捕權,且校警必須完成強制性相關訓練,其中包括槍枝培訓。