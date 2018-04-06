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影╱美國芝大學生竊嫌遭校警開槍 影片公布

2018-04-06 11:08世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

影片來源：芝大校報The Chicago Maroon

美國芝加哥大學(University of Chicago)學生湯姆斯(Charles Thomas)日前疑因入室盜竊、並以金屬管襲警，被芝大校警開槍擊中受傷，警方4日晚間公布涉事警員隨身相機及行車記錄器影片，影片中清楚可見湯姆斯不顧警察叫停，而繼續前進，湯姆斯5日被以襲警重罪及兩項破壞財產刑事重罪、兩項損害財產輕罪提控。

芝大校長茲莫爾(Robert Zimmer)、教務長迪爾麥耶(Daniel Diermeier)4日表示，該校警員於3日晚約10時12分接到報警電話，位於53街(53rd St.)附近海德公園社區(Hyde Park)的南金巴克大道(South Kimbark Ave)和南伍德朗大道(South Woodlawn Ave.)的巷子里發生入室盜竊事件，手持長金屬管的托馬斯打破汽車和公寓的窗戶，三名警員在現場見到湯姆斯後，按照規定多次要求他放下手中武器。

根據芝大校報(The Chicago Maroon)公布的影片顯示，警員要求湯姆斯放下手中武器，同時命令停止行動，但頭戴安全帽的湯姆斯無視警員「放下手中武器、不要過來」的要求，繼續手持金屬管向一名持槍警員逼近，邊走邊不停高喊「What the F**K do you want」，警員隨後近距離擊中湯姆斯肩膀，湯姆斯倒地後，仍然繼續大罵警察。

芝大表示，開槍警員已在校服務兩年，案發時，他首先退後執行「技術撤退」，與該生保持安全距離，接著發出命令，並沒有立即制伏嫌犯。視頻中也聽到一名警員說「21號，他是個精神病患者。」(Twenty-one, mental. He’s a mental.)。

芝加哥警局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)說，該部門正在調查這起校園槍擊事件，芝大安全部門也將進行行政調查，涉案槍擊學生的校警已被強制休假，等待調查結果。

伊利諾州法允許私立大學校警與市、州執法人員一樣具有逮捕權，且校警必須完成強制性相關訓練，其中包括槍枝培訓。

警方公佈的影片中顯示，湯姆斯中槍前，不顧警察命令，手上拿著武器逼近。(芝大校警行...
警方公佈的影片中顯示，湯姆斯中槍前，不顧警察命令，手上拿著武器逼近。(芝大校警行車記錄器截圖)
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