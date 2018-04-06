5.3地震襲加州 洛杉磯有感

2018-04-06 07:43 中央社 洛杉磯5日綜合外電報導



美國地質調查所（USGS）說，加州文杜拉郡沿岸今天發生規模5.3淺層地震，有一大片區域的建築物搖晃，包括洛杉磯。

法新社報導，這起地震是在當地時間中午12時34分發生，震央在聖羅沙島（Santa Rosa Island）東南東方約37公里處，震源深度16.8公里。目前尚無災損或受傷消息。

洛杉磯消防部門進入「地震模式」，動員750平方公里區域內100多個消防站的人員，查看街區是否有重要基礎建設受損，像是道路與橋梁。

洛杉磯警察也在檢查基礎建設與「重要地點」。

美國國家氣象局官員說，這起沿岸地震沒有構成海嘯威脅。