親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

5.3地震襲加州 洛杉磯有感

2018-04-06 07:43中央社 洛杉磯5日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）說，加州文杜拉郡沿岸今天發生規模5.3淺層地震，有一大片區域的建築物搖晃，包括洛杉磯。

法新社報導，這起地震是在當地時間中午12時34分發生，震央在聖羅沙島（Santa Rosa Island）東南東方約37公里處，震源深度16.8公里。目前尚無災損或受傷消息。

洛杉磯消防部門進入「地震模式」，動員750平方公里區域內100多個消防站的人員，查看街區是否有重要基礎建設受損，像是道路與橋梁。

洛杉磯警察也在檢查基礎建設與「重要地點」。

美國國家氣象局官員說，這起沿岸地震沒有構成海嘯威脅。

地震
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

川普：我要退出 敘利亞2千美軍半年內返鄉

2018-04-05 23:40

川普矢言自敘國撤軍 白宮並未給時間表

2018-04-05 17:43

盜水稻種子 中國學者涉竊密 判囚121個月

2018-04-05 16:49

聯邦大掃蕩！揪出中國黑幫黑手 北加查封百棟非法大麻屋

2018-04-05 16:49

加州13名議員 坐領雙薪

2018-04-05 16:47

華裔主管涉種族歧視 福特判賠1680萬

2018-04-05 16:46

「爸爸不是生父」族譜網踢爆 無良醫師偷獻精

2018-04-05 16:43

入侵三家矽谷公司 俄羅斯駭客加州受審

2018-04-05 16:38

內華達州「火人祭」門票秒殺 黃牛喊價數千美元

2018-04-05 16:36

在麥當勞外與人口角 佛利蒙華男開槍被捕

2018-04-05 15:41

灣區三個非營利機構 助自閉症人士就業

2018-04-05 15:40

以為對方持武 紐約警察開五槍打死非裔民眾

2018-04-05 14:54

好消息！新州今春連降雪 有助減緩夏旱

2018-04-05 14:41

僑委會華僑改僑民 切割引爆爭議

2018-04-05 14:40

民主黨抨稅改 明年誓奪權

2018-04-05 14:39

美國實例／14歲男孩IG留言要到校開槍 最高關4年

2018-04-05 14:33

陸犯罪集團隔海購屋種大麻 美查封百間住家

2018-04-05 12:57

讀假大學遭國安部誘捕 退伍華人面臨遣返中國

2018-04-05 12:56

紐約電單車仍禁上路 外賣郎轉向助力車

2018-04-05 12:52

史島國會眾議員選情激烈 前任現任互攻

2018-04-05 12:51

影片遭限制 女槍手恨死YouTube

2018-04-05 12:50

專家：女槍手犯案罕見 僅4%

2018-04-05 12:50

金恩9歲孫女有夢：活在無槍世界

2018-04-05 12:49

金恩遇刺50年 兒子：平權仍未實現

2018-04-05 12:49

曹俊致力求新求變 學礦冶卻「藝」鳴驚人

2018-04-05 12:44

麻州參議會 通過對短租徵收酒店稅

2018-04-05 12:43

曹俊「大自然讚美詩」 驚豔波士頓學院

2018-04-05 12:43

芝譚繼平公園 迎青花瓷壁畫

2018-04-05 12:05

疑入室偷竊 芝大生遭校警擊傷

2018-04-05 11:43

維州首例 Airbnb為亞歷山卓市徵酒店稅

2018-04-05 11:41

大陸犯罪集團隔海購屋種大麻 美查封百間住家

2018-04-05 10:34

美軍飛機連傳墜機 兩天內第三起

2018-04-05 09:56

川普將部署國民兵 保護美墨邊界

2018-04-05 08:51

「等不及春假結束返校」 新澤西州2高中生貼持槍照被捕

2018-04-05 05:54
看更多

熱門文章

大家都說美國買槍容易 台灣記者實際走一遭

2018-04-05 09:05

孫安佐案 孫大千：調查未確定前請媒體高抬貴手

2018-04-05 09:13

時機掐真準！中國貿易報復瞄準美國黃豆有玄機

2018-04-05 16:39

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

韓聯社：南韓失事F─15戰機2飛行員喪生

2018-04-05 19:38

23歲印度女如現代武松！棒打猛虎滿臉血還能全身而退

2018-04-05 09:31

崔天凱嗆「沒人能阻止中國統一」 美重申「一中政策」

2018-04-06 05:03

她衝上土俵為昏倒市長急救 相撲協會大喊：女性離開

2018-04-05 12:33

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

川普有意以戰求和 中國不惜背水一戰

2018-04-05 10:50

日本女性進土俵救人 在場者盛讚有勇氣

2018-04-05 19:44

長灘島變「化糞池」！4月26日起關閉半年

2018-04-05 09:18

心酸！連頭姊妹分割手術難 母：犧牲一人也值得

2018-04-05 15:14

白宮經濟顧問：對中國301關稅有可能不生效

2018-04-05 10:39

雙面諜中毒案 史柯里帕之女發表聲明「我一周前醒的」

2018-04-05 21:27

陸媒：大陸對美的關稅反擊清單大有玄機 精準打擊美國

2018-04-05 10:04

美國實例／14歲男孩IG留言要到校開槍 最高關4年

2018-04-05 14:33

美中貿易戰打打停停之際 貨幣戰也可能一觸即發

2018-04-05 18:25

南韓F-15K戰鬥機驚傳墜機 2飛行員生死不明

2018-04-05 16:16

地勤細心擦拭淋雨行李箱 網讚「只會在日本發生」

2018-04-05 10:08

幸運！壁櫥撿到名畫 價值至少1.2億

2018-04-05 11:53

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

中國若報復增稅 車廠特斯拉、寶馬、賓士蒙塵

2018-04-05 13:33

狄鶯、孫鵬仍未現身 律師6日說明案情

2018-04-06 04:56

女殺害養母故佈疑陣 警靠Apple watch找到真兇

2018-04-05 11:06

慘！ 她動了八次刀 身上有如彈孔密布

2018-04-05 14:38

驚！印尼母親料理海鮮 赫見詭異「人齒魚」

2018-04-05 15:39

美國優先以史為鑑 學者：忘了經濟大蕭條的教訓

2018-04-05 14:48

川普：對中貿易戰 多年前早輸了

2018-04-05 13:29

菲律賓民答那峨發生規模6.2地震

2018-04-05 12:23

臉書用戶個資外洩範圍擴大 祖克伯坦承犯下大錯

2018-04-05 13:08

紐時：美中若打貿易戰 美國恐感受劇痛

2018-04-05 23:17

盜水稻種子 中國學者涉竊密 判囚121個月

2018-04-05 16:49

美中釋善意 擬貿易協商

2018-04-06 00:21

兩強對陣 產業贏家「輸家」出列

2018-04-06 00:34

人民日報評論：這場中美貿易大戰 大陸必能打贏

2018-04-05 10:25

華裔主管涉種族歧視 福特判賠1680萬

2018-04-05 16:46

倫敦地鐵2人嬉戲險遭輾 千鈞一髮被拉起

2018-04-05 21:42

以為對方持武 紐約警察開五槍打死非裔民眾

2018-04-05 14:54

周恩來身影在北韓中央電視台重現

2018-04-05 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top