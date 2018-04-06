傳付封口費給情色女星 川普打破沈默撇清

2018-04-06 06:13 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



成人片女星「暴風女丹尼爾斯」聲稱曾與美國總統川普有過露水姻緣，川普今天終於打破兩個月來對此事的沈默，堅稱他並未付出13萬美元封口費要她噤聲，他對此事全不知情。

法新社報導，川普在「空軍一號」專機上答覆記者詢問時，首度公開談到此事，針對他是否知道這筆分手費以及這筆錢來源的問題，他都斷然回答：「不知道。」川普的律師柯恩（Michael Cohen）曾說，是他自掏腰包拿出這筆錢。

記者追問，柯恩為何要在2016年總統大選前付出這筆錢，給藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的女星柯立福（Stephanie Clifford），川普回答：「你們得去問柯恩。他是我的律師，你們得去問他。」

柯立福2016年10月與柯恩簽下保密協議，獲得這筆13萬美元（台幣約390萬美元）的分手費。她上個月控告柯恩，要求解除所受限制。

據柯立福表示，她在2006年與當時再婚不久的川普發生性關係，後來兩人維持接觸一段時間。白宮否認上述說法。

紐約時報日前報導，川普入主白宮一年餘來，發推文超過2900次，可說是無役不與，而且有仇必報。從「通俄門」調查和白宮內部混亂傳聞，以至性騷擾指控、就職大典觀禮人數、以及他與全球領袖之間的激烈爭論，川普都以「假新聞」一辭加以批判。

但是，川普迄今未發推文攻擊過宣稱和他有過露水姻緣的柯立福，這種罕見的沈默態度更引發外界質疑。

華盛頓郵報則報導，川普私下強烈抨擊柯立福在媒體上爆料，並宣稱她的陳述是「騙局」。（譯者：林治平）