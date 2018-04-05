子彈殺不死社會運動 美紀念金恩遇刺50年

2018-04-05 17:46 中央社 曼菲斯4日綜合外電報導



隨著鐘聲響起，美國民眾今天紀念民權鬥士馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr）遇刺50週年，不只是向金恩博士致敬，更深思如何延續他所留下來的理念。

法新社報導，仍因種族、階級之分造成社會撕裂的今日美國，有數千名示威者今天走上田納西州的曼菲斯市街頭。諾貝爾和平獎得主金恩博士1968年4月4日就是在曼菲斯一家汽車旅館陽台遭到白人至上主義槍手殺害，享年39歲。

下午6時01分，當年金恩遭槍擊的時間，在曼菲斯市及全美各地都響起鐘聲，一共39下，紀念金恩的道德勇氣為美國人民帶來永續改革。

金恩的老戰友傑西．傑克遜牧師（Jesse Jackson）在當年金恩遇刺的洛林汽車旅館（Lorraine Motel）陽台演說，他說這件槍擊到現在還是「隱隱作痛」。

這裡現在已經改建成國家民權博物館，傑西．傑克遜與數千名聚集在此的政要及一般民眾出席年度紀念儀式，他回憶「碰！」一聲槍響放倒了民權運動的領導者。

但他堅信，民權運動的自由鬥士「從未停止戰鬥，我們不曾放棄」使美國社會更朝向公平正義。

76歲的傑西．傑克遜告訴群眾：「從這個陽台，我們下定決心，我們不會容許一顆子彈殺死一場社會運動。」

儘管各界對金恩多所尊崇，但大部分的人也都承認，金恩的夢想只有部分實現。

金恩的兒子金恩三世在曼菲斯告訴美國廣播公司（ABC），「當我們檢視種族關係狀況，50年來我們已獲得長足進展，但對於我們應該到達的地方，依舊遙不可及。」