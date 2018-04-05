親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南韓F-15K戰鬥機驚傳墜機 2飛行員生死不明

新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

內華達州「火人祭」門票秒殺 黃牛喊價數千美元

2018-04-05 16:36世界日報 編譯劉煥彥╱綜合4日電

內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
分享

可讓人享受最狂野生活的內華達州一年一度的知名「火人祭」(Burning Man)活動，今年預定在8月26日至9月3日舉行，不過，總數約2萬6000張、每張要價美金425元的主門票，在日前開賣如同往年一樣，不到半小時就搶光。

主辦單位提醒民眾，由於「火人祭」門票在二手網站上非常搶手，黃牛轉手就能賣到數千美元高價，消費者在eBay與Craigslist等非官方管道洽購火人祭門票時，應注意是否有人趁機詐騙

「火人祭」前身是1986年發源於舊金山海灘的夏至營火儀式，1990年移師至內華達州的黑岩沙漠(Black Rock desert)，如今成為連續9天的音樂與藝術活動，每年吸引6萬8000人參加，且各個年度都有不同主題，今年主題為「我是機器人」(I, Robot)。

2011年以來，「火人祭」活動門票每次開賣都是秒殺，30分鐘內就搶得精光。主辦單位表示，有意購票民眾的數量，常常比門票數量高出1倍。此外，售價80美元的停車證，也與門票一樣，開賣後不久即賣完。

熟悉該活動的人士指出，如果沒搶到門票還有機會，其中包括低收入戶購票方案(門票190元)、限量門票銷售方案(門票1200美元)、換票方案，以及OMG特賣方案，8月1日開賣約2000張售價同樣是425美元的主門票。

內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
分享

內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順
分享

舊金山詐騙
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

以為對方持武 紐約警察開五槍打死非裔民眾

2018-04-05 14:54

美國實例／14歲男孩IG留言要到校開槍 最高關4年

2018-04-05 14:33

聯邦大掃蕩！揪出中國黑幫黑手 北加查封百棟非法大麻屋

2018-04-05 16:49

加州13名議員 坐領雙薪

2018-04-05 16:47

華裔主管涉種族歧視 福特判賠1680萬

2018-04-05 16:46

「爸爸不是生父」族譜網踢爆 無良醫師偷獻精

2018-04-05 16:43

入侵三家矽谷公司 俄羅斯駭客加州受審

2018-04-05 16:38

在麥當勞外與人口角 佛利蒙華男開槍被捕

2018-04-05 15:41

灣區三個非營利機構 助自閉症人士就業

2018-04-05 15:40

好消息！新州今春連降雪 有助減緩夏旱

2018-04-05 14:41

僑委會華僑改僑民 切割引爆爭議

2018-04-05 14:40

民主黨抨稅改 明年誓奪權

2018-04-05 14:39

陸犯罪集團隔海購屋種大麻 美查封百間住家

2018-04-05 12:57

讀假大學遭國安部誘捕 退伍華人面臨遣返中國

2018-04-05 12:56

紐約電單車仍禁上路 外賣郎轉向助力車

2018-04-05 12:52

史島國會眾議員選情激烈 前任現任互攻

2018-04-05 12:51

影片遭限制 女槍手恨死YouTube

2018-04-05 12:50

專家：女槍手犯案罕見 僅4%

2018-04-05 12:50

金恩9歲孫女有夢：活在無槍世界

2018-04-05 12:49

金恩遇刺50年 兒子：平權仍未實現

2018-04-05 12:49

曹俊致力求新求變 學礦冶卻「藝」鳴驚人

2018-04-05 12:44

麻州參議會 通過對短租徵收酒店稅

2018-04-05 12:43

曹俊「大自然讚美詩」 驚豔波士頓學院

2018-04-05 12:43

芝譚繼平公園 迎青花瓷壁畫

2018-04-05 12:05

疑入室偷竊 芝大生遭校警擊傷

2018-04-05 11:43

維州首例 Airbnb為亞歷山卓市徵酒店稅

2018-04-05 11:41

大陸犯罪集團隔海購屋種大麻 美查封百間住家

2018-04-05 10:34

美軍飛機連傳墜機 兩天內第三起

2018-04-05 09:56

川普將部署國民兵 保護美墨邊界

2018-04-05 08:51

「等不及春假結束返校」 新澤西州2高中生貼持槍照被捕

2018-04-05 05:54

金恩遇刺半世紀 種族平權仍是夢

2018-04-05 00:32

川普新招：邊牆完工前 派軍守美墨邊界

2018-04-05 00:32

影片被刪 女槍手轟YouTube總部後自盡

2018-04-05 00:32

陳香梅辭世 紐時憶名媛外交事蹟

2018-04-05 00:26

傳奇的鋼鐵蝴蝶…陳香梅7日華府舉行告別式

2018-04-05 00:02

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

陳香梅精彩一生 從考進中央社開始

2018-04-04 18:26

影／卡車卡鐵軌遭火車衝撞 駕駛跳車死裡逃生

2018-04-04 16:14

造價16億美元！中央地鐵華埠站 最快明年底通車

2018-04-04 15:57
看更多

熱門文章

孫鵬夫妻資產破億 打官司沒在怕

2018-04-04 19:36

大家都說美國買槍容易 台灣記者實際走一遭

2018-04-05 09:05

孫安佐案 孫大千：調查未確定前請媒體高抬貴手

2018-04-05 09:13

狄鶯、孫鵬發聲明 籲外界尊重他們隱私

2018-04-05 06:17

陸報復美301 白宮：希望中方能做對的事

2018-04-05 05:02

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

專家：中國對美貿易反制 為何三箭齊發？

2018-04-04 20:20

狄鶯子事件 呂秋遠：不用雪中送炭也無須落井下石

2018-04-05 07:02

美中貿易戰交鋒 走向「膽小鬼博弈」

2018-04-05 00:57

中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

2018-04-04 18:42

美中互祭關稅措施 川普推文稱：沒打貿易戰

2018-04-04 20:37

川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53

美中貿易戰升溫 美股早盤大跌500點

2018-04-04 21:59

美中貿易戰火力全開 大陸對川普票倉出重手

2018-04-04 23:45

美關稅排除 iPhone等消費性商品 業界：閃過子彈

2018-04-04 19:08

陸劍指黃豆、汽車、飛機 攻擊美國七寸要害

2018-04-05 01:01

學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35

23歲印度女如現代武松！棒打猛虎滿臉血還能全身而退

2018-04-05 09:31

川普有意以戰求和 中國不惜背水一戰

2018-04-05 10:50

中美拿關稅大刀互砍 專家：兩國領袖自認能贏懦夫賽局

2018-04-04 23:12

白宮經濟顧問：對中國301關稅有可能不生效

2018-04-05 10:39

美國土安全部解讀孫安佐電腦 釐清是否為「孤狼」

2018-04-04 13:07

陸媒：大陸對美的關稅反擊清單大有玄機 精準打擊美國

2018-04-05 10:04

長灘島變「化糞池」！4月26日起關閉半年

2018-04-05 09:18

【即時短評】中美貿易戰拉開陣勢 上演不同戲碼

2018-04-04 23:31

她衝上土俵為昏倒市長急救 相撲協會大喊：女性離開

2018-04-05 12:33

陸祭關稅反制美232措施 美控陸毫無根據

2018-04-05 05:04

吉利汽車董座李書福成戴姆勒大股東 為何讓德國不安？

2018-04-04 20:31

地勤細心擦拭淋雨行李箱 網讚「只會在日本發生」

2018-04-05 10:08

影片被刪 女槍手轟YouTube總部後自盡

2018-04-05 00:32

陳香梅精彩一生 從考進中央社開始

2018-04-04 18:26

陳香梅辭世 紐時憶名媛外交事蹟

2018-04-05 00:26

憂慮股市跌不停？考慮這五步自我保護

2018-04-04 17:13

女殺害養母故佈疑陣 警靠Apple watch找到真兇

2018-04-05 11:06

美開制裁清單 專打「中國製造2025」

2018-04-05 00:28

幸運！壁櫥撿到名畫 價值至少1.2億

2018-04-05 11:53

美中貿易戰疑慮暫歇 道瓊指數上揚近1%作收

2018-04-05 05:21

菲律賓民答那峨發生規模6.2地震

2018-04-05 12:23

中釋談判意願 美要求先改變非市場行動

2018-04-05 05:09

美兩如意算盤 可能落空

2018-04-05 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top