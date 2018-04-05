內華達州「火人祭」門票秒殺 黃牛喊價數千美元

2018-04-05 16:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合4日電



內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順 分享 facebook

可讓人享受最狂野生活的內華達州一年一度的知名「火人祭」(Burning Man)活動，今年預定在8月26日至9月3日舉行，不過，總數約2萬6000張、每張要價美金425元的主門票，在日前開賣如同往年一樣，不到半小時就搶光。

主辦單位提醒民眾，由於「火人祭」門票在二手網站上非常搶手，黃牛轉手就能賣到數千美元高價，消費者在eBay與Craigslist等非官方管道洽購火人祭門票時，應注意是否有人趁機詐騙。

「火人祭」前身是1986年發源於舊金山海灘的夏至營火儀式，1990年移師至內華達州的黑岩沙漠(Black Rock desert)，如今成為連續9天的音樂與藝術活動，每年吸引6萬8000人參加，且各個年度都有不同主題，今年主題為「我是機器人」(I, Robot)。

2011年以來，「火人祭」活動門票每次開賣都是秒殺，30分鐘內就搶得精光。主辦單位表示，有意購票民眾的數量，常常比門票數量高出1倍。此外，售價80美元的停車證，也與門票一樣，開賣後不久即賣完。

熟悉該活動的人士指出，如果沒搶到門票還有機會，其中包括低收入戶購票方案(門票190元)、限量門票銷售方案(門票1200美元)、換票方案，以及OMG特賣方案，8月1日開賣約2000張售價同樣是425美元的主門票。

內州火人祭6.8萬張425美元門票半小時搶光，可轉賣數千美元。 張大順 分享 facebook