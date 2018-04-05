入侵三家矽谷公司 俄羅斯駭客加州受審

2018-04-05 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合4日電



入侵矽谷電腦，俄羅斯駭客5日受審。路透 分享 facebook

被控入侵矽谷公司電腦系統的俄羅斯駭客尼庫林(Yevgeniy Aleksandrovich Nikulin)上月從捷克引渡回美國後，5日開始在加州聯邦法院受審，一旦罪名成立恐面臨數十年徒刑。

聯邦檢察官2012年指控尼庫林入侵LinkedIn、Dropbox和Formspring三家矽谷公司的電腦系統，並將調查尼庫林與俄國內容農場「網路研究社」(Internet Research Agency)的關係；聯邦當局指控「網路研究社」涉嫌介入2016年美國大選。

2016年10月，聯邦調查局與捷克當局聯手，在捷克逮捕當時偕女友出遊的尼庫林。尼庫林落網後數日，美國官員首度公開示警，指俄國政府透過駭客及散播私人資料等手段介入大選。司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)發表聲明指出，「電腦駭客行為不只是犯罪，而是對美國人民安全及隱私的直接威脅。就此案而言，俄籍被告入侵多家重要的美國企業電腦系統，竊取使用者身分資料，可能涉及數百萬名美國公民的個人資訊。」

塞辛斯說，這是另一起由俄國主導的糟糕行為，強調美國不容忍任何形式的網路攻擊。

尼庫林落網後，美俄當局都想引渡他回國內受審；懷疑人士認為，俄國藉由指控案件引渡尼庫林，是為了避免美國當局偵訊尼庫林。眾院議長萊恩(Paul Ryan)上月對捷克官員提及引渡事宜，尼庫林幾天後就被遣送美國。

尼庫林入侵的公司都在加州，但社群媒體Formspring已改名為Spring.me，Dropbox為資料分享平台，LinkedIn則為商務社群媒體。