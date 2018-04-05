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對抗少子化 日夫妻返鄉創造年營收6億的奇蹟

以為對方持武 紐約警察開五槍打死非裔民眾

2018-04-05 14:54世界日報 編譯劉煥彥／綜合4日電

警方封鎖現場蒐集證據。圖／美聯社
警方封鎖現場蒐集證據。圖／美聯社
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4日是非裔民權領袖金恩博士(Martin Luther King, Jr.)遭暗殺身亡的50周年，紐約布碌崙在這一天卻發生警方擊斃非裔民眾事件，引發地方民眾不滿。

警方消息人士透露，4日下午約4點30分，紐約警局獲報一名據稱30多歲、精神狀態不佳的非裔男性，疑似在街上揮舞手槍，報案民眾說他「外套裡有東西」。

消息人士指出，下午約4點45分在皇冠高地(Crown Heights)的街角，警員到場後看到這位男子手拿著看似蓮蓬頭的金屬物品，對他約開了五槍，這名男子身中數槍後倒地。

目擊者Chris J.說：「我聽到了連續槍響，原本以為是放鞭炮，轉過頭去就看到警察站在那個人旁邊。至少開了五槍，一開始先開一槍，然後連續好幾槍。」

當地居民對警察射殺一名非裔男子反應激烈，以舉起雙手呼喊「別開槍」的爭權益方式抗議...
當地居民對警察射殺一名非裔男子反應激烈，以舉起雙手呼喊「別開槍」的爭權益方式抗議。圖／美聯社
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現場民眾表示，一位便衣警員在人行道上把動也不動的非裔男子上銬。Chris說，「到處都是血，警察把他翻過來正面朝上，想要做人工呼吸，但已經沒救了」，而且他沒看到現場有什麼武器。

現年38歲的當地居民威爾森(Andre Wilson)提到，他認識這位男子20年，個性是有些古怪，但沒想到事情竟然演變如此。

威爾森說：「他不過是在街上走來走去，會喃喃自語，常常手上拿著一本橘色聖經，但從來沒有跟別人有什麼麻煩。這些警察是本地人，也認識他，他沒有暴力問題，大家都知道他只是頭腦有狀況。」

警察紐約金恩
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