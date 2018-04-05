芝譚繼平公園 迎青花瓷壁畫

2018-04-05 12:05 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



譚繼平公園有新作 青花瓷主題壁畫將誕生 攝影／記者董宇 分享 facebook

位於芝加哥華埠的譚繼平公園(Ping Tom Park)內將迎來一幅嶄新的「中國風」壁畫，華埠更好團結聯盟教育組負責人吳常義指出，此項隸屬芝加哥「我們的大河」項目的壁畫工程，共包括三個長50呎、寬20呎的壁畫，其中首幅壁畫預計5月動工、6月底前完工。

設計師曹天惠(Chester Chow)、墨菲(Anna Murphy)和拜拉莫(Andy Bellamo)，以中國青花瓷為主題，將最富代表性的梅、蘭、竹、菊、花、鳥、魚、蟲等中國元素，與華埠標誌建築「天下為公」牌樓相融合，彰顯中國文化。

譚繼平公園諮詢委員會、芝加哥華埠更好團結聯盟、芝加哥交通局(CDOT)、芝加哥文化事務和特別活動局、芝加哥公園管理局聯合第25區區長蘇禮仕辦公室於2017年末提出「中國風」壁畫項目，目前以上部門聯合第二區眾議員馬靜儀辦公室，正在進行項目的許可申請。

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華埠更好團結聯盟指出，壁畫項目預計耗資3萬元，部分資金由芝加哥社區信託基金「塞爾基金」(Searle Funds at the Chicago Community Trust)撥款，每幅壁畫面積約1000平方呎，首選位置是18街(18th St.)最接近芝加哥河的墻面，在開始繪畫前需要進行固定管道、噴砂墻壁等準備工作。

吳常義表示，至於另外兩幅壁畫，希望社區民眾積極參與設計，目前已有人提議，讓社區的小朋友繪製其中一幅壁畫。5月開工的首幅壁畫也歡迎社區成員積極參與草圖擬案和墻壁繪製，有興趣者可發送郵件至：debbieliu@cbcacchicago.org或關注臉書專頁。