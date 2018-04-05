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「等不及春假結束返校」 新澤西州2高中生貼持槍照被捕

2018-04-05 05:54世界日報 記者呂賢修╱綜合報導

新州摩利斯郡兩名高中生因散播恐嚇照片被捕。(取自推特)
新州摩利斯郡兩名高中生因散播恐嚇照片被捕。(取自推特)
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賓州18歲台灣小留學生孫安佐因開玩笑要到學校掃射被補，可能遭遣返一案仍持續發酵。4日，新澤西摩利斯郡 (Morris) Roxbury高中兩名學生也因在社交網站發布持手槍照片，並加上「等不及春假結束返校」被捕，同樣被控製造恐怖威脅。警方指此舉並非惡作劇。

警方表示，學區春假最後一天，周二下午約2時接到報案，Snapchat上的一則留言引起校方關注，在網上發布警告。周三返校日，警方並派員到校園警戒。學區總監感謝報警者。兩名16、17歲被告目前被羈押於少年監獄

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孫安佐監獄留學生
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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