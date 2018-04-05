親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳香梅辭世 紐時憶名媛外交事蹟

2018-04-05 00:26中央社 紐約4日專電

飛虎將軍陳納德的遺孀陳香梅（左）晚年住在華府，駐美中將顧問田在勱（右）西元201...
飛虎將軍陳納德的遺孀陳香梅（左）晚年住在華府，駐美中將顧問田在勱（右）西元2015年前往她的寓所探視時，與陳香梅、陳香梅二女兒陳美麗（中）合影留念。（田在勱提供） 中央社
分享
美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅日前逝世，享壽94歲。紐約時報指她曾是華府能見度最高的平民之一，有著鮮明反共色彩，並在丈夫死後踏入外交圈，扮演密使穿梭亞洲多國。

陳香梅3月30日在華府寓所逝世，女兒陳美麗表示，陳香梅死因是去年12月中風引起的併發症。

陳香梅一生豐富多彩，紐時報導，她曾任飛虎航空（Flying Tiger Line）副總裁，寫過小說、詩和非虛構類著作，擔任美國之音（VOA）播報員，並縱橫華府社交圈，在水門大廈寓所款待官員、國會議員、外交官、國際政要和記者。

但史學家指出，陳香梅也有鮮為人知的一面。她曾是中國國民黨向美國共和黨提供資金的管道，並在美國官員和故總統蔣中正、前南越總統阮文紹等亞洲領袖間扮演密使角色。

報導提及，美國聯邦調查局（FBI）在越戰期間監聽到陳香梅敦促南越官員抵制巴黎和談，以利尼克森（Richard Nixon）在1968年總統大選中獲勝。當年11月2日，阮文紹宣布南越不會參加巴黎和談，3天後，尼克森勝選。

時任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）得知陳香梅干預後震怒，考慮以非法干涉外交事務罪起訴，但陳香梅從未被起訴。

事後，尼克森解除監聽陳香梅，並將獲利豐碩的一條太平洋貨運航線授予陳香梅經營的飛虎航空。不過，陳香梅即使為尼克森競選團隊提供重要亞洲人脈，並捐款24萬美元，最終卻未如願在尼克森政府中得到重要職位。

紐時文章回顧陳香梅生平，提及她精通中國方言和英語，二次世界大戰期間成為中央通訊社記者，在昆明遇見陳納德（Claire Lee Chennault）。相差30多歲的兩人1947年在上海結婚，育有2女。

陳納德1958年死於肺癌，享壽67歲。陳香梅之後移居華府，加入共和黨，成為華府社交圈風雲人物。

報導提到，陳香梅當時每週在彷彿007電影佈景的水門大廈頂樓公寓中款待80到100人，菜色包括為時任國務卿季辛吉（Henry Kissinger）準備的「談判代表湯」。在社交活動上，身高不到152公分的陳香梅身著旗袍與高跟緞帶鞋，卓然出眾。

紐時指出，陳香梅1981年造訪北京與台北，會晤時任中國領導人鄧小平與故總統蔣經國，此時的她已漸漸褪去反共色彩。陳香梅當時承認反共態度已軟化，表示人們必須「夠謙虛才能學習，有時必須有足夠勇氣改變自身立場」。

陳香梅虎航巴黎
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

陳香梅精彩一生 從考進中央社開始

2018-04-04 18:26

影／卡車卡鐵軌遭火車衝撞 駕駛跳車死裡逃生

2018-04-04 16:14

造價16億美元！中央地鐵華埠站 最快明年底通車

2018-04-04 15:57

美「超級種馬」直升機墜毀南加州 機上4組員身亡

2018-04-04 14:21

五十年前，馬丁路德．金恩博士遇刺的這一天

2018-04-04 14:07

川普想自敘利亞撤軍 與軍官不同調

2018-04-04 14:02

YouTube槍案疑因家庭糾紛 科技大老籲槍管

2018-04-04 13:48

美國學費太貴 36%大學生三餐不繼

2018-04-04 13:28

「鋼鐵蝴蝶」縱橫美中台 陳香梅傳奇人生落幕

2018-04-04 13:18

義氣相挺 沈呂巡：陳香梅對兩岸都不錯

2018-04-04 13:17

中年遭逢經濟危機 恐增加50%死亡風險

2018-04-04 12:57

飛虎隊陳納德遺孀陳香梅辭世 外交部表示哀悼

2018-04-04 12:00

情殺？ YouTube總部槍擊女嫌射殺男友後自轟亡

2018-04-04 11:41

川普盼與蒲亭交好 又稱對俄沒人硬得過他

2018-04-04 11:12

被學費壓垮！ 美國大學生有36%三餐不繼

2018-04-04 10:39

通俄案特檢：川普還不是刑案調查鎖定目標

2018-04-04 10:07

陳香梅逝世 程建人：她一生值得「台美關係功不可沒」

2018-04-04 09:49

5月行程滿 傳白宮推遲川普和波灣領袖峰會

2018-04-04 09:05

YouTube槍擊朝家庭糾紛偵辦 川普為傷者祈福

2018-04-04 09:00

美國亞利桑納州參眾議會 通過友台決議案

2018-04-04 08:51

運動外交 高碩泰在響尾蛇主場開球

2018-04-04 08:13

YouTube總部傳槍響！女性槍手中彈死亡、至少4人受傷

2018-04-04 04:54

陳香梅過世 我駐美代表處：深感哀悼

2018-04-04 04:54

陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側

2018-04-04 04:48

川普：圍牆築起前 以軍隊防衛美墨邊界

2018-04-04 04:19

通俄門調查首起判刑 荷蘭律師坐牢30天

2018-04-04 03:22

偷渡客湧向美邊界 川普要宏國遏止否則停援助

2018-04-04 00:45

美將放寬汽車油耗標準

2018-04-04 00:15

全世界只有一個…穿梭兩岸 陳香梅94歲在美病逝

2018-04-04 00:03

鋼鐵蝴蝶縱橫美中台 陳香梅94歲傳奇人生畫下句點

2018-04-03 23:11

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

母公司疑挺川普 逼地方主播念同一張稿

2018-04-03 22:04
看更多

熱門文章

孫安佐是否為「孤狼」？國安部將清查電腦、釐清真相

2018-04-04 08:34

孫鵬夫妻資產破億 打官司沒在怕

2018-04-04 19:36

美國301清單 學者：中國若減少美出口「台商唑咧等」

2018-04-04 11:32

誰能比他衰！海鷗洗劫房內臘腸 飯店禁奧客17年

2018-04-04 12:10

孫安佐落難 狄鶯早有預感？

2018-04-04 15:32

YouTube總部傳槍響！女性槍手中彈死亡、至少4人受傷

2018-04-04 04:54

「301制裁」清單出爐 美擬對陸1300項商品加徵關稅

2018-04-04 06:08

美華裔律師鄧洪：地方警局直接指控孫安佐不公平

2018-04-04 05:35

美中貿易戰瀕臨爆發邊緣 北京重武器還沒上場

2018-04-04 15:11

301制裁清單出爐 陸駐美使館：來而不往非禮也

2018-04-04 08:40

中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

2018-04-04 18:42

美國301何以忌憚中國製造2025？ 一次看懂

2018-04-04 16:30

美中互祭關稅措施 川普推文稱：沒打貿易戰

2018-04-04 20:37

豐臣家滅亡關鍵大阪之陣 發現最古超大陣圖

2018-04-04 15:29

美中貿易戰升溫 美股早盤大跌500點

2018-04-04 21:59

女嫌掃射YouTube總部 生還者憶驚恐過程

2018-04-04 08:29

學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35

川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53

美關稅排除 iPhone等消費性商品 業界：閃過子彈

2018-04-04 19:08

影／美中貿易戰風雨欲來！川普政府公布301制裁清單

2018-04-04 13:53

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

情殺？ YouTube總部槍擊女嫌射殺男友後自轟亡

2018-04-04 11:41

美301制裁中國 45頁清單上千項出爐

2018-04-04 06:48

被學費壓垮！ 美國大學生有36%三餐不繼

2018-04-04 10:39

陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側

2018-04-04 04:48

影／疑不滿影片被禁 女槍手闖Youtube總部開槍後自盡

2018-04-04 13:32

菲遣送78名台嫌到大陸 外交部嚴正抗議

2018-04-04 10:59

301對中祭關稅制裁 美全國商會：用錯方法?

2018-04-04 08:27

貿易戰轉向旅遊報復 東航：將把中美航線調成小飛機

2018-04-04 14:59

陳香梅逝世 程建人：她一生值得「台美關係功不可沒」

2018-04-04 09:49

在美擁槍合法 孫安佐案關鍵在意圖

2018-04-04 10:07

因應301調查 大陸組合拳有「七種武器」

2018-04-04 10:31

中美拿關稅大刀互砍 專家：兩國領袖自認能贏懦夫賽局

2018-04-04 23:12

報復美國 中國對部分單丁醚課75%重稅

2018-04-04 13:48

「301條款」來勢洶洶 陸對美汽車出口將被扼殺

2018-04-04 11:36

一堆山寨肉 惹怒日本人：別亂偷神戶牛、松阪豬的名字

2018-04-04 10:00

YouTube槍擊朝家庭糾紛偵辦 川普為傷者祈福

2018-04-04 09:00

孫安佐電腦轉國土安全部 釐清案件真相

2018-04-04 10:07

憂慮股市跌不停？考慮這五步自我保護

2018-04-04 17:13

美國土安全部解讀孫安佐電腦 釐清是否為「孤狼」

2018-04-04 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top