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YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26中央社 加州聖布魯諾4日綜合外電報導

警方跑向發生槍擊案的YouTube辦公室。 美聯社
警方跑向發生槍擊案的YouTube辦公室。 美聯社
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影音網站YouTube加州舊金山總部昨天傳出槍擊案，警方指嫌犯是39歲的網紅艾格丹，她的父親說，艾格丹的不滿可能來自她痛恨YouTube停止支付張貼影片相關收入。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州警方指出，艾格丹（Nasim Aghdam）在舊金山南方聖布魯諾（San Bruno）的YouTube總部，開槍射傷3個人後自戕身亡。還有第4名傷者是因為逃跑時扭傷腳踝。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，相關當局尚未釐清艾格丹的犯案動機，但他們正在調查一個網站，這個網站似乎可看出艾格丹指責YouTube限制她個人的頻道。

住在加州聖地牙哥的艾格丹似乎是名素食主義網紅，她對YouTube的不滿似乎主要集中在影片遭到審查，並批評YouTube未和影片製作者分享足夠利潤。

她曾在網站上表示：「真實世界沒有言論自由，你會因為說出制度不支持的真相而遭打壓。」

她還寫道：「在YouTube或任何影音分享網站，都沒有公平的成長機會，假如他們允許，你的影音頻道才會成長！！！！」、「Youtube過濾了我的頻道以防止它們獲得點閱數！」

還有一篇貼文指控「思想保守的」YouTube員工對她的影片設定年齡限制，她認為這是為了減少影片觀看次數，並阻止她製作新影片。

她的父親伊斯梅爾．艾格丹（Ismail Aghdam）向「信使新聞」（Mercury News）表示 ，他的女兒之所以感到憤怒，是因YouTube不再支付相關費用給她製作的網路影片。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，伊斯梅爾．艾格丹指出，女兒近來失蹤了好幾天，因為擔心她最近對YouTube所產生的怨恨，於是他報警處理。

他說，警方最終在聖布魯諾（San Bruno）以南約28英里（約45公里）的山景市（Mountain View）找到了艾格丹，且艾格丹被發現時正睡在一輛車子內。

當艾格丹的家人得知她離YouTube總部很近時，他們告訴警方，艾格丹曾說YouTube「正在毀掉她的人生」。

伊斯梅爾．艾格丹說，警方告訴他們會密切關注艾格丹。艾格丹的家人認為她並不認識YouTube總部的任何人。

山景市警局發言人向CBS證實，他們昨天早上確實發現，一名和艾格丹同名的女子睡在一輛車子內。他們證實這名女子是來自加州南部的失蹤人士，之後便通知了她的家人。

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