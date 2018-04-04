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陳香梅精彩一生 從考進中央社開始

2018-04-04 18:26中央社 台北4日電

中央社第一位女記者陳香梅西元1993年回中央社參觀，對於中央社保存的歷史資料稱讚...
中央社第一位女記者陳香梅西元1993年回中央社參觀，對於中央社保存的歷史資料稱讚有加。 中央社（檔案照片）
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「弓背霞明劍照霜，秋風走馬出咸陽，未收天子河湟地，不擬回首望故鄉。」這是中央社第一位女記者、美國飛虎將軍陳納德（Claire Chennault）遺孀回憶她的中央社記者生涯時，用來破題的七言絕句。用「一個時代的結束」來形容這位傳奇人物的辭世，或許聽來老套，卻是不折不扣的事實。

陳香梅，1925年6月23日生於北京。家境優渥的她，青春時期是在烽火中成長，第一份工作就是中央社記者，這個工作影響了她的一生。她在「中央社人的故事」一書中親筆為文回顧了這段過往，文章開頭就是李商隱的這首「少年行」，一定程度反映著她的鄉情與惆悵。

「我於1944年，中國對日抗戰第7年，也是抗戰結束前一年在昆明加入中央通訊社，是中央社第一位女記者。我是抗戰時期的流亡學生，在嶺南大學唸的是文學系，在真光中學和嶺南大學期間一直負責校刊的編輯工作，流亡到雲南的昆明後，由朋友介紹考入中央社，是我離開學校後第一份工作。

中央社「破例」錄用陳香梅

當時中央社不任用女記者，錄用我算是破例，也可以說是開戒了。首先我被安排在編輯部工作，我的任務是在晚上把所有來稿一一閱讀後，除了修改外再加標題，因為在中學和大學有了做編輯的經驗，所以對這項工作可以說是駕輕就熟，順手拈來，雖然工作到午夜才截稿，但不以為苦。

我的住處是當年昆明有名的西壩，是高級住宅區，並非我住得起的地方，我為了找一個棲身之處，應徵做一家雲南富戶兩個小男孩的家庭教師，替兩個小孩補習功課。（中略）我還未到20歲已被稱老師，實在有點不好意思。但在流亡的歲月中能有工作，又有一處棲身之地，也算幸運了。

我做晚間編輯不久就被升調到採訪部，因為我會講和寫英語，順理成章被派到外事組，多半採訪美軍在華的任務和中美空軍共同抗日、保衛大後方的領空等消息，我也經常去參加美軍第14航空隊在昆明巫家壩基地的新聞發布會，並有機會寫了兩篇美國空軍領袖飛虎隊領導人陳納德中將的專訪。那時陳納德真是個風雲人物，我對他協助苦難的中國有無限的敬仰。」

相識頭兩年，陳香梅與陳納德並不特別熟稔。直到1945年抗戰結束前的夏天，陳納德與美國國務院意見相左，決定辭職返國，昆明當地為他舉辦歡送會，大家圍著他依依送別，陳香梅準備離去時，陳納德走向她說：「你不和我握手就準備離開了嗎？」那刻，兩人似乎才察覺彼此的情意。

嫁給陳納德，陳香梅人生大轉變

後來，在陳納德積極追求下，陳香梅答應了他的求婚，但是父親並不贊成，畢竟兩人年齡相差懸殊。拗不過女兒的決心，父親最後還是同意了他們的婚事。1947年12月，他們在上海虹橋舉行了簡單的婚禮。陳香梅說：「我們像在沙漠中發現了綠洲，我們尋找到了真正的自己，也找到了永恆不滅的深情。」她直言「中央社該說是我們的紅娘」。

因為嫁給陳納德，陳香梅的人生大大轉變。他們夫婦與當時的總統蔣介石、蔣夫人宋美齡關係友好，她與陳納德育有兩個女兒陳美華、陳美麗，名字還是宋美齡取的。

陳香梅與陳納德感情很好，她把兩人相戀、婚姻故事寫成自傳小說「一千個春天」（A Thousand Spring，曾譯為中、日、韓等多種語文出版），入選紐約時報年度十大暢銷書排行榜。兩人結縭10年，為什麼是一千個春天？陳香梅形容他們夫婦「聚少離多，每期小敘，就如驚鴻一掠」，換算下來，夫婦真正相聚時日不過一千天，但是對她來說，與陳納德相聚的每一天，都是和煦的春天。

1958年，陳納德因肺癌辭世，享壽64歲，這時陳香梅才33歲。

陳納德過世後，陳香梅在美國政壇依舊活躍。1963年，她受美國總統甘迺迪委任，成為第一位進入白宮工作的華人；1981年，她以美國總統當選人雷根特使身分，訪問中國大陸，成為中共領導人鄧小平的座上賓，隨後轉來台灣訪問，但她說自己「不作信差，不代人傳話」。她是資深共和黨人，長年擔任重要黨職，也是歷屆美國政府對華政策的顧問，一生經歷赫赫，非常精彩。

「我該感謝中央社，從記者到寫作、到參加社會工作和參與美國政局，都是在中央社工作數年有了基礎，而且增進求知與學習的精神，這對我來說是豐盛的泉源。我希望今時今日從事新聞工作的年輕人要多讀歷史、不斷接受新經驗、新知識。在採訪一個人或是報導一段新聞時，要多做探討工作，多了解人的背景、事端的來龍去脈，虛心求教，認真學習，不要馬虎了事。好的文章是包含真實性而又使人能有共鳴與同感的。」

這是陳香梅給中央社及新聞界後輩的建議與期許。去國多年，她經常應邀回台，來主持陳納德銅像揭幕儀式、為陳納德基金會捐助病床給醫院、與「救總」（中國大陸災胞救濟總會）討論難民救濟活動、代表美國總統尼克森給蔣介石祝壽、以自己為名設立新聞獎學金…，也不忘「回娘家」到中央社走走。她是作家，是企業家、是政治人物，也從沒忘記自己是新聞人。

陳香梅
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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