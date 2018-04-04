川普想自敘利亞撤軍 與軍官不同調

2018-04-04 14:02 中央社 華盛頓3日綜合外電報導



美國總統川普今天表示想讓美軍「撤出」敘利亞，但他手下若干高官卻異口同聲地說，美國有必要長期留守敘利亞。

川普上週即矢言，美軍很快就會退出敘利亞，這樣的立場與建制派政策相左。建制派主張，時機未到就從戰火蹂躪的敘利亞撤軍，將引發深遠的負面影響。

法新社報導，川普說：「我們在敘利亞的主要任務是剷除伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）。」ISIS是伊斯蘭國（Islamic State, IS）的別稱。

他說：「我們快要完成那個任務，我們很快將與此區其他勢力協調，對未來作法做出決定。」他又說：「我想要撤出，將軍隊帶回國，我想要開始重建國家。」

川普是在與波羅的海3國領袖舉行記者會時發表上述言論，不過，率軍對抗伊斯蘭國的最高指揮官，卻發表了不同觀點。

美軍中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）認為，美國應該在敘利亞扮演長期角色，以在擺脫IS占領後協助穩定區域局勢。

沃特爾說：「我認為棘手的問題還在前頭，也就是讓這些區域穩定下來、鞏固成果、讓民眾返家並處理重建家園的長期議題，以及其他必須解決的問題。」

他在華府的美國和平研究所（U.S. Institute ofPeace）又說：「這當中當然有軍事角色，絕對是在穩定階段。」

協調聯軍打擊伊斯蘭國的美國外交官麥格克（Brett McGurk）說，殲滅聖戰士的戰爭尚未結束。