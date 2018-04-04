陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側

2018-04-04 04:48 中央社 華盛頓3日專電



當年陳香梅與陳納德的婚姻，傳為一時佳話。 圖／取自網路 分享 facebook 飛虎隊將軍陳納德的遺孀陳香梅逝世，享壽94歲，丈夫陳納德早逝後，陳香梅想常伴夫側的鶼鰈情深，也讓她因緣際會成為華府社交圈的風雲人物，寫下傳奇一生。

陳香梅3月30日病逝於華府家中，她晚年定居於水門大廈，雖深居簡出，但對朋友熱情的她，去年一場華府的社交活動上，坐著輪椅仍出席，且看起來精神不錯，只可惜，今年她的生日6月23日，眾多友人只能齊聚想念。

曾經，陳香梅被譽為是與華府知名的社交名媛、前美國駐盧森堡大使梅斯塔（Perle Mesta）齊名，甚至成為兩黨多位美國總統的請益對象及座上賓，陳香梅傳記的作者佛斯勒（Catherine Forslund）形容，她有「非正式外交官的獨特模式」，她說，陳香梅當年是美國各界了解中國的詮釋者，某種程度上來說，她也是眾多亞洲國家認識美國的傳譯者。

她和陳納德的異國戀情，在那個年代的美國社會也很轟動。陳香梅1944年至1948年擔任中央社記者期間，因採訪陳納德（Claire Lee Chennault）而一見鍾情，1947年、22歲的她與時年54歲的陳納德在上海結婚，兩人育有兩女，然而，這段相差32歲的姻緣，僅短短11年，因陳納德的病逝，也改變陳香梅的後半生。

陳香梅曾在自傳中形容，她一個東方女子、僅擁有受美國人敬重的陳納德姓氏，當年無依無靠帶著兩名幼女，選擇定居華府，除當時要處理陳納德留下事業的複雜手續，還有離丈夫墓園較近的考慮，而她孤身一人在現實又充滿歧視的美國求生，並非易事，靠著翻譯、寫作到在華府站穩腳跟，其中除苦澀，也有讓她啼笑皆非的。

她說，陳納德去世還不到一年，就有好幾個人向她求婚，而她總潑那些人冷水：「我要葬在阿靈頓軍人公墓、陳納德將軍旁，不改名換姓。」這，也是陳香梅生前不只一次向好友說過的心願。

不論在兩蔣時代傳聞作為遊走美、中、台的密使，或前總統尼克森競選時扮演和南越溝通的前塵密事，陳香梅作為共和黨人，到後來成為民主黨的前總統甘迺迪任命、成為首位進入白宮工作的華人，更於前總統雷根時任親善特使訪問北京，這位縱橫美國政界的奇女子，雖曾感慨美國總不把她當「中國專家」看待，但從早年協助美國救助中國難民，到後來成立陳香梅基金會，對兩岸華人的關心不減。

而往事種種於她，她最掛念的仍是那一人。

過去，陳香梅常跨越波多馬克河、到陳納德位於阿靈頓公墓的墳前看顧懷念，在丈夫逝世60年後，這位「飛虎夫人」常伴丈夫身旁的心願，在家人親友的傷痛中，走完傳奇此生。