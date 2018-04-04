親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側

2018-04-04 04:48中央社 華盛頓3日專電

當年陳香梅與陳納德的婚姻，傳為一時佳話。 圖／取自網路
當年陳香梅與陳納德的婚姻，傳為一時佳話。 圖／取自網路
分享
飛虎隊將軍陳納德的遺孀陳香梅逝世，享壽94歲，丈夫陳納德早逝後，陳香梅想常伴夫側的鶼鰈情深，也讓她因緣際會成為華府社交圈的風雲人物，寫下傳奇一生。

陳香梅3月30日病逝於華府家中，她晚年定居於水門大廈，雖深居簡出，但對朋友熱情的她，去年一場華府的社交活動上，坐著輪椅仍出席，且看起來精神不錯，只可惜，今年她的生日6月23日，眾多友人只能齊聚想念。

曾經，陳香梅被譽為是與華府知名的社交名媛、前美國駐盧森堡大使梅斯塔（Perle Mesta）齊名，甚至成為兩黨多位美國總統的請益對象及座上賓，陳香梅傳記的作者佛斯勒（Catherine Forslund）形容，她有「非正式外交官的獨特模式」，她說，陳香梅當年是美國各界了解中國的詮釋者，某種程度上來說，她也是眾多亞洲國家認識美國的傳譯者。

她和陳納德的異國戀情，在那個年代的美國社會也很轟動。陳香梅1944年至1948年擔任中央社記者期間，因採訪陳納德（Claire Lee Chennault）而一見鍾情，1947年、22歲的她與時年54歲的陳納德在上海結婚，兩人育有兩女，然而，這段相差32歲的姻緣，僅短短11年，因陳納德的病逝，也改變陳香梅的後半生。

陳香梅曾在自傳中形容，她一個東方女子、僅擁有受美國人敬重的陳納德姓氏，當年無依無靠帶著兩名幼女，選擇定居華府，除當時要處理陳納德留下事業的複雜手續，還有離丈夫墓園較近的考慮，而她孤身一人在現實又充滿歧視的美國求生，並非易事，靠著翻譯、寫作到在華府站穩腳跟，其中除苦澀，也有讓她啼笑皆非的。

她說，陳納德去世還不到一年，就有好幾個人向她求婚，而她總潑那些人冷水：「我要葬在阿靈頓軍人公墓、陳納德將軍旁，不改名換姓。」這，也是陳香梅生前不只一次向好友說過的心願。

不論在兩蔣時代傳聞作為遊走美、中、台的密使，或前總統尼克森競選時扮演和南越溝通的前塵密事，陳香梅作為共和黨人，到後來成為民主黨的前總統甘迺迪任命、成為首位進入白宮工作的華人，更於前總統雷根時任親善特使訪問北京，這位縱橫美國政界的奇女子，雖曾感慨美國總不把她當「中國專家」看待，但從早年協助美國救助中國難民，到後來成立陳香梅基金會，對兩岸華人的關心不減。

而往事種種於她，她最掛念的仍是那一人。

過去，陳香梅常跨越波多馬克河、到陳納德位於阿靈頓公墓的墳前看顧懷念，在丈夫逝世60年後，這位「飛虎夫人」常伴丈夫身旁的心願，在家人親友的傷痛中，走完傳奇此生。

陳香梅北京
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

川普：圍牆築起前 以軍隊防衛美墨邊界

2018-04-04 04:19

YouTube總部傳槍響！死傷未明、員工推特報平安

2018-04-04 04:54

陳香梅過世 我駐美代表處：深感哀悼

2018-04-04 04:54

通俄門調查首起判刑 荷蘭律師坐牢30天

2018-04-04 03:22

偷渡客湧向美邊界 川普要宏國遏止否則停援助

2018-04-04 00:45

美將放寬汽車油耗標準

2018-04-04 00:15

全世界只有一個…穿梭兩岸 陳香梅94歲在美病逝

2018-04-04 00:03

母公司疑挺川普 逼地方主播念同一張稿

2018-04-03 22:04

F-22數據鏈老舊 難與F-35聯通

2018-04-03 20:55

金恩遇刺50周年／高薪高階職位 非裔遠低於白人

2018-04-03 17:05

金恩遇刺50周年／當年目擊者驚見子彈飛掠 擊中金恩臉龐

2018-04-03 17:05

金恩遇刺50周年／美國有人笑、有人哭、有人怒火中燒

2018-04-03 17:05

金恩遇刺50周年／看電視才知噩耗 金恩3子女至今傷痛難癒

2018-04-03 17:05

減大火風險 美PG&E增樹木、電線間距

2018-04-03 16:13

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

找槍手考托福入大學 大陸女留學生認罪

2018-04-03 13:37

還貪睡？美國虎媽用電擊槍叫兒子起床 遭控虐兒

2018-04-03 12:05

影／白宮慶復活節 3萬人滾彩蛋

2018-04-03 11:27

退休前被炒 FBI前副局長募資籌法律費用

2018-04-03 10:58

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40
看更多

熱門文章

獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校

2018-04-03 20:49

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」

2018-04-03 14:33

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

孫安佐軍火驚人 全為合法取得

2018-04-03 10:16

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」

2018-04-03 14:12

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺

2018-04-03 11:03

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先

2018-04-03 17:38

川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺

2018-04-03 23:11

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈

2018-04-03 13:42

狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」

2018-04-03 17:03

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中

2018-04-03 16:54

孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨

2018-04-03 12:56

印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候

2018-04-03 21:50

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查

2018-04-03 14:11

川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36

英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者

2018-04-03 09:50

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

油價創近兩個月最大跌幅；金價上漲

2018-04-03 08:07

孫安佐在美被捕 康橋：加強法治教育

2018-04-03 22:57

影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13

中駐美大使：以同樣強度還擊美國301

2018-04-03 13:52

中對美128項商品課關稅報復 美抨擊不公

2018-04-03 11:38

美學者：中美兩國僅止互搧耳光 非貿易戰

2018-04-03 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top