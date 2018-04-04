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通俄門調查首起判刑 荷蘭律師坐牢30天

2018-04-04 03:22中央社 華盛頓3日綜合外電報導

通俄門調查，荷蘭律師范德斯旺（Alex van der Zwaan）被判刑30天...
通俄門調查，荷蘭律師范德斯旺（Alex van der Zwaan）被判刑30天。 歐新社
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荷蘭律師范德斯旺因為在與美國總統川普前競選大將蓋茨聯繫一事上，對調查俄羅斯干預2016年美國總統大選的特別檢察官穆勒的調查人員說謊，今天被判刑30天和罰鍰2萬美元。

范德斯旺（Alex van der Zwaan）的岳父是俄羅斯最有錢富豪之一，他對俄羅斯情報人員與蓋茨（RickGates）的接觸有直接的了解，他也是穆勒（RobertMueller）通俄門調查第一位被判刑的人。

范德斯旺也被判處兩個月假釋，他表示對自己所作所為感到抱歉。

范德斯旺現年33歲，2012年任職倫敦世達國際律師事務所（Skadden Arps）時透過蓋茨和蓋茨的親密夥伴曼納福特（Paul Manafort）為烏克蘭政府工作。

檢察官表示，2016年，在曼納福特出任川普的競選總幹事、蓋茨出任副總幹事後，范德斯旺和蓋茨都曾與一名他們知道是俄國前情報官員的人通訊。

穆勒辦公室備案的法院紀錄顯示，2016年美國總統大選競選活動後期，一名俄羅斯前情報人員，曾和蓋茨有過交流。

路透社報導，法院紀錄只將這名前俄國情報人員稱為「某甲」（Person A）。蓋茨和「某甲」的連結非常重要，因為先前對蓋茨以及曼納福特提出的刑事控告，只針對他倆在2016年總統大選前對烏克蘭的遊說工作，而未深入到競選期間的活動。

2016年9月和10月間，這位情報官員也曾在曼納福特的烏克蘭遊說公司工作。同年11月，就是美國總統大選。

法庭文件對「某甲」的描述，似乎指向曾與曼納福特共事的烏克蘭人克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）。

克里姆尼克也曾扮演曼納福特與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親信、鎳礦大亨德里帕斯卡（OlegDeripaska）的中間人。

華盛頓郵報報導，2016年7月，時任川普競選總幹事的曼納福特寫電郵給克里姆尼克，請他「私下」對德里帕斯卡「簡報」川普的競選活動。

俄國政府否認干預美國2016年大選，川普也否認競選團隊勾結俄國。

范德斯旺2月20日認罪，坦承在他與蓋茨以及這位前情報官員的互動方面，對聯邦調查局（FBI）說謊。

范德斯旺的岳父傑爾曼汗（German Khan）是俄羅斯億萬富豪，也是俄國最大民營商業銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）創辦人。

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