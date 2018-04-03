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美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02聯合報 記者李京倫╱即時報導

華盛頓郵報報導，二次大戰時美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅上月30日在華府家中過世，享年94歲。她的女兒陳美麗說，她最近中風後出現了併發症。

陳香梅生於北京，1944至1948年間，擔任中央社記者，由於英語流利，奉命採訪陳納德（Claire Lee Chennault），兩人一見鍾情，1947年她22歲，與時年54歲的陳納德在上海結婚。她和陳納德育有兩女陳美華、陳美麗，兩女皆由蔣宋美齡起名，並為蔣夫人乾女兒。

抗日戰爭期間，陳納德將軍應宋美齡之邀，號召一群美國青年志願軍，組成飛虎航空隊，協助中華民國對日抗戰。

1958年陳納德將軍過世後，陳香梅帶著兩個女兒，獨自在美國華府打天下。1960年代，陳香梅在美國聲譽鵲起，甘迺迪總統委任她擔任進出口貿易之職，是第一位能夠進入白宮工作的華人。此後的八位美國總統，皆委任她出任聯邦層級的政策顧問，成為美國華府政治圈內最有影響力的女性之一。

由於一九七○年代，中共負責僑務的外交官廖承志，是陳香梅的表舅父，而廖承志的父親廖仲愷，是國民政府的革命元勳，因此陳香梅曾被形容為兩蔣時代最有影響力的兩岸密使。

1981年，雷根當選美國總統，陳香梅應鄧小平之邀，以雷根總統特使身分訪問大陸，再轉來臺北。在訪臺期間，她曾公開表示：「不做信差，亦不代人傳話。」但是蔣介石、蔣經國以及李登輝，甚至陳水扁等四位總統任內，都與她保持來往，她雖然極力否認，卻也從來沒能擺脫兩岸密使身分的傳聞。

陳香梅是資深共和黨人，活躍於該黨各層級運作中；曾擔任包括「共和黨中央委員」、「共和黨財務委員會副主席」和「共和黨少數族裔委員會主席」在內的多項全國性重要黨職，深受黨高層的重用，也成為極少數擔任政黨要職的亞裔美國人。

陳納德（左）、陳香梅（右）夫妻。圖／取自網路
陳納德（左）、陳香梅（右）夫妻。圖／取自網路
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共和黨華盛頓郵報抗日戰爭陳香梅
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