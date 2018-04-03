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找槍手考托福入大學 大陸女留學生認罪

2018-04-03 13:37中央社 波士頓2日綜合外電報導

示意圖。大陸女子黃樂怡（LeyiHuang，音譯）2日同意對大學入學考試作弊認罪...
示意圖。大陸女子黃樂怡（LeyiHuang，音譯）2日同意對大學入學考試作弊認罪，成為美國調查國際學生找槍手代考，以獲得美國大學入學資格中，最新一名承認犯行的學生。圖／ingimage
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一名中國大陸女子今天同意對大學入學考試作弊認罪，成為美國調查國際學生找槍手代考，以獲得美國大學入學資格中，最新一名承認犯行的學生。

根據法庭紀錄，持學生簽證就讀賓州州立大學（Pennsylvania State University）的黃樂怡（LeyiHuang，音譯），在波士頓聯邦法院對共謀詐欺美國認罪。

路透社報導，檢方表示，黃樂怡考不到進入賓州州立大學所需的最低分數，2016年3月付錢安排槍手代打，幫她參加評估外國申請人的托福（TOEFL）考試。

根據法庭文件，21歲的黃樂怡雖然面臨最多5年刑期，但在她同意遭到遣返後，聯邦地方法官塞勒（Dennis Saylor）判她能以羈押天數折抵刑期。黃樂怡的律師沒有立即回覆置評要求。

國際教育協會（Institute of InternationalEducation）去年11月表示，在2016到2017學年，留學美國的中國學生成長6.8%，增至35萬755人。

根據法庭文件，黃樂怡向當局坦承，她花了3000美元（約新台幣8萬7466元）找人代考托福，並依循仲介指示將她的中國護照寄到一個麻薩諸塞州住址。

麻州劍橋霍特國際商學院（Hult InternationalBusiness School）的中國學生王悅（Yue Wang，音譯）使用了這個護照，檢方表示，王悅頂替黃樂怡與至少另兩名尋求申請美國大學的中國女子代考托福。

檢方表示，每個案件的女子都因為申請到大學而獲得學生簽證。他們說，黃樂怡在這場騙局中欺騙美國，妨礙了國土安全部管理替國際學生設定簽證申請標準的計畫。

王悅、黃樂怡與另兩名女子，是在2017年5月依移民相關罪名被捕。跟黃樂怡一樣，他們最後都認罪，在同意遭驅逐出境後，遭判羈押天數折抵刑期。

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