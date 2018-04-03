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黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）2日在華府表示，美國對台政策核心是深化與台灣人民的關係，並提供台灣適當軍備，使台灣能捍衛其民主；他並稱，台灣是印太區域的典範。

黃之瀚2日在國務院向媒體簡報美國的印太戰略，期間提及美方希望印太地區所有人民能免於受到強制脅迫，記者詢問，這是否適用於台灣，並希望他分享近期訪台情況，以及川普政府對中國大陸的訊息。

黃之瀚指出，美國的長期對台政策是基於台灣關係法與美中三公報，這項政策的核心是深化與台灣人民關係，以及提供台灣適當軍事武器，讓他們能捍衛其民主。

黃之瀚並說，台灣是（印太）區域的典範，其改革方式是美國希望在整個區域所促進的，包括其信守自由市場經濟、民主等；美國基於台灣關係法與美中三公報，奉行長期對台政策。

記者追問，為何黃之瀚提到台灣關係法與美中三公報，卻沒有重申「一中政策」，黃之瀚則回應，「美國有我們的『一中政策』，我們會持續遵循」。

至於免受到強制脅迫，黃之瀚表示，強化區域組織，如東協（ASEAN）與亞太經濟合作組織（APEC），是將區域國家隔絕於強制脅迫之外，並能維護其主權的關鍵。

黃之瀚說，像東協這類組織的戰略邏輯，是讓中小型國家能夠團結一致，用集體力量，一起合作，以制衡該地區以及整個世界的較大勢力；這符合美國利益，希望這些國家共同合作，追求強化自由與開放秩序的共同目標。

他接著表示，因此美方的政策是繼續投入東協，繼續投入亞太經合組織。

黃之瀚3月20日至22日訪問台灣，21日出席美國商會謝年飯晚宴，與台灣總統蔡英文同台。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚。聯合報系資料照
美國國務院亞太副助卿黃之瀚。聯合報系資料照
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