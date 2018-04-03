川普再向國會喊話 要求立即通過移民法

2018-04-03 02:09 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國總統川普繼昨天表示，不考慮與民主黨就保護俗稱「追夢人」的非法年輕移民一事達成協議，他今天還再度要求美國國會立即通過移民法案。

路透社報導，川普在推特發文寫道：「為了阻止大量毒品和人口流入，國會必須立刻通過邊境立法，必要時採取『核選項』（Nuclear Option）。…我們的國家正遭到竊取，國會，現在就行動。」

「核選項」指的是利用議事規則，讓美國參議院實際上用簡單多數就能決定一項事務。

川普主要競選承諾之一，便是沿著美國南方邊界建造一堵牆，並要鄰國墨西哥支付費用。但墨西哥一再拒絕出錢幫美國築牆。

川普曾表示，為了獲得建造邊界高牆所需經費，他願意與民主黨國會議員達成交換協議，延長前總統歐巴馬任內實施的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DeferredAction for Childhood Arrivals，DACA）。這項計畫專為幼年即被帶至美國的非法移民（俗稱追夢人）設計，保障他們免遭驅逐並給予工作許可。

然而，川普昨天發布推文表示，他已不願再協商，要國會通過法案來解決移民問題。

川普寫道：「龐大移民隊伍就要來了。共和黨人現在必須採『核選項』以通過嚴格的法律。不會再有DACA協議！」