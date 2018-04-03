辭世50週年 金恩博士種族平等夢想仍遙遠

2018-04-03 02:10 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



美國民權鬥士金恩博士遭人暗殺辭世將於4日滿50週年。金恩生前發表「我有一個夢」演說，呼籲終結美國種族歧視問題，但在他逝世半個世紀後，種族平等依然是遙遠的夢想。

金恩博士（ Martin Luther King Jr.）1968年4月4日在田納西州曼菲斯（Memphis）一間旅館的陽台上遭人開殺暗殺身亡，年僅39歲。

法新社報導，金恩本人也是一位爭議性人物，和美國今天以國定假日與紀念堂緬懷的代表性人物金恩相比較，有一段距離。

堪薩斯大學史學教授法伯（David Farber）表示：「他已凝結在時間的長河中，不是1968年的他，而是他1963年8月發表『我有一個夢』演說那一刻的形像。」

他指出，美國人很容易忽略金恩是1960年代的極端人物。

他說，金恩是美國的激進人物，強烈批評美國的外交政策，要求公平正義不僅只是嘉惠非裔美人，而是所有貧困的美國人。

影響深遠的一刻在1967年4月來臨，當時金恩在紐約發表演說，強烈反對越戰。當年，超過1萬1000名美軍在越南陣亡。

紐約州立大學水牛城分校都市研究中心主任泰勒（Henry Louis Taylor Jr.）表示：「金恩引爆整個民權運動的怒火，也引起政府和多數政治結構的憤怒。」

金恩終生奉行非暴力抗爭，但後期面臨年輕一代好戰黑人的挑戰，令他十分悲觀和失望，他甚至哀嘆，他的夢想已成一場惡夢。

新罕布什爾州大學史學教授索科爾（Jason Sokol）表示，非裔美人的處境多年來已有一些改善，2008年歐巴馬成為第一位黑人總統，達到高點。

但是他指出，種族不平等依舊存在，尤其是在黑人貧窮、黑人監禁率以及警察執法施暴方面，特別明顯。

泰勒則強調，在金恩生命晚期，他的理想已「超越民權，擁抱人權」。

他說，金恩的夢想依附在另一個想像的可能世界，經濟、社會、政治和種族平等，有良好的教育、合宜且負擔得起的住宅、良好的工作且薪資足夠生活所需、公平且普及的醫療照顧。

他表示：「當我們增添資料解讀金恩的夢想便可發現，在實現此一夢想上，過去50年我們並未獲得多少進展。」

他指出：「個人在種族的態度上當然有改變，埋藏在美國機構和結構中的種族主義，則根本上並未改變太多。」