稱猶太人若擁槍可免屠殺 臉書非官方帳號惹議

2018-04-02 15:05 中央社 維吉尼亞州維吉尼亞灘1日綜合外電報導



標榜是美國維吉尼亞州維吉尼亞灘共和黨臉書專頁，上週末貼出一則爭議文章，主張當年猶太人如擁有槍枝就能避免大屠殺。但這名稱類似的專頁被官方指為冒牌貨。

「華盛頓郵報」網站報導，到今天下午為止，這則貼文獲得近900次分享、400次按讚，維吉尼亞灘（Virginia Beach）共和黨主席馬普絲（Tina Mapes）表示，那個專頁是冒牌貨，不是官方臉書帳號。

馬普絲譴責這則貼文內容「可怕」。她說這個冒牌貨專頁的貼文內容，經常都與維吉尼亞灘共和黨官方立場不同。

美國近幾週有數十萬學生走上街頭，為校園槍擊案罹難者發聲，要求更嚴格的槍枝法令。這則向學生喊話的貼文附上一張照片，上面是大屠殺罹難者的數百雙鞋子。

貼文寫道：「這些鞋子的主人正是被希特勒奪去槍枝的猶太人。他們被帶去毒氣室殺害之後埋在亂葬崗。找本歷史書、看看美國憲法，你就會瞭解，當你放棄擁槍自由會發生什麼事，以及我們為什麼擁槍。」

這則貼文在臉書上立刻受到其他用戶強烈反彈，認為它令人不快，稱這樣的說法不符史實。一名臉書用戶說：「用這種方式來定義我們現在的槍枝問題，真不得體。這又是共和黨的恐嚇招數。」

被指冒牌的臉書專頁管理者柯恩（James Cohen），同時管理好幾個專頁，活躍於一些訊息留言板。他說某人偶然間在他的維吉尼亞灘共和黨專頁貼出有關大屠殺的貼文。這貼文已經在今天晚間刪除。

比起正牌的維吉尼亞灘共和黨專頁，柯恩的專頁追蹤人數多達3倍，使它看起來更像官方。馬普絲表示她先前曾聯繫柯恩更改專頁名稱，避免混淆。