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鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00世界日報 記者牟蘭／紐約報導

相隔三年，鄧紫棋再度赴美國康涅狄格州金神體育館開唱。（記者牟蘭／攝影）
相隔三年，鄧紫棋再度赴美國康涅狄格州金神體育館開唱。（記者牟蘭／攝影）
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「Queens of Hearts」G.E.M.鄧紫棋全新世界巡迴1日凌晨在美國康涅狄格州金神體育館拉開帷幕，燃起歌迷的熱情。「泡沫」、「你把我灌醉」、「後會無期」……一首首膾炙人口的曲目，屢屢引發全場大合唱，當天吸引來自全美各地歌迷前往。

「Heart of Queens」以撲克牌紅心Q為主題，圍繞視聽專輯「新的心跳」的主題巡演，為第二次登上金神舞台。為迎合紅心Q主題，鄧紫棋身穿紅色女王短裙裝出場，先帶來「A.I.N.Y」、「What have U Done」和「我不懂愛」三曲。

三首勁歌熱舞後，鄧紫棋換一套藍色長裙又帶來「你不是真正快樂」、「死了都要愛」、「我的秘密」和「再見」四首歌曲，再次炒熱氣氛。她感謝歌迷自2008年她出道來，不斷支持，才讓她得以成長，「是你們，無論在我面對網絡留言，還是音樂創作，支持我走到今天，找到意義」。

鄧紫棋當日指出，當日剛好為巡迴演唱會一周年，該日又正好為愚人節，第二次回歸金神體育館開唱，意義非凡，「今天是我的第39場巡演，一年來去了不同國家和地區，這次再回到美國很有感觸」。她說，十年前從來沒有想過會有這麼多人喜歡自己的歌曲以及來看她的演唱會，「只要不放棄，就可以走很遠」。她鼓勵歌迷，不要因為害怕受傷和失望，就放棄愛的勇氣。

當晚，她還帶來「存在」、「龍捲風」、「One Button」、「泡沫」、「光年之外」、「你把我灌醉」、「來自天堂的魔鬼」、「於是」、「後會無期」、「新的心跳」及「喜歡你」等25首膾炙人口的歌曲，屢屢引發全場大合唱。

從曼哈頓趕來看演唱會的潘仙表示，她最喜歡鄧紫棋的「泡沫」，希望可以在周末時聽歌放鬆。

遠從佛州趕來的留學生張敏是鄧紫棋的鐵桿粉絲，她說，除了鄧紫棋歌聲動人外，還從她身上學到堅韌和不放棄的精神。當晚她特地買機票前來金神，支持偶像的演唱會。

相隔三年，鄧紫棋再度赴美國康涅狄格州金神體育館開唱。（記者牟蘭／攝影）
相隔三年，鄧紫棋再度赴美國康涅狄格州金神體育館開唱。（記者牟蘭／攝影）
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鄧紫棋演唱會

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