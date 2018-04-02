移民制度5大改變 川普上任一路緊縮

2018-04-02 14:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合華盛頓1日電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

縱使共和黨在美國國會占多數席次，川普政府的移民政策目標也很明確，美國總統川普試圖修改移民法依然受阻，但他透過移民體制，已改變美國政府對外國公民的待遇。

川普針對移民制度最顯著的五大改變為：

童年抵美暫緩遣返計畫(DACA)：司法部長塞辛斯去年9月宣布中止DACA，川普讓國會在今年3月5日前提出替代方案，此舉影響已登記參加該計畫的69萬夢想生(Dreamer)及即將有資格參加該計畫的數十萬人。由於聯邦法院下令攔阻川普的廢除行動，上述69萬夢想生目前仍可保有和更新兩年工作許可，但因該計畫前途未卜，使這些夢想生身陷各種困境。

臨時保護身分(Temporary Protected Status, TPS)：過去研議全面移民改革，兩造協商者將臨時保護身分受益者和夢想生列為優先考慮提供入籍管道的移民族群。TPS是提供暫時工作證、免於遭受遣返的保護，予以面臨內戰、天災等危險且面臨生命威脅的外籍人士。但川普主政的國內安全部已宣布，取消26萬薩爾瓦多移民、6萬海地移民、5萬尼加拉瓜移民和數百名蘇丹移民的臨時保護身分。川普上月27日並下達備忘錄，中止給予利比亞公民的延緩執行遣返(Deferred Enforced Departure，DED)待遇。

移民及海關執法局(ICE) ：川普主政下，ICE遣返無證移民不再似前朝政府一樣束手縛腳。該局代局長霍曼去年12月稱揚川普：「總統做對了這件事。」同時，ICE最近准許拘留無證懷孕婦女等嚴格執法，已引起嚴厲抨擊。

公民及移民服務局(USCIS)：川普政府對核准外國公民合法移民美國，也做了重大改變。移民局將工作宗旨中視外籍申請人為「顧客」及美國為「移民國家」字眼全部刪除，改以「保護美國人民」取代。國安部並指出，白宮正考慮移民局提案，將嚴格限制外國公民的稅負優惠和社會福利，該提案若通過，持有簽證的外籍人士或綠卡持有者將無法再享有家庭抵稅優惠(earned income tax credit)或健保補助。

難民及旅行禁令：川普於2017年1月對七個穆斯林國家下達旅行禁令，被三個法院裁決攔阻，隨後，川普再發布新旅行禁令，最高法院預定4月對旅行禁令是否違憲做出裁決。