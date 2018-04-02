親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

濾掛式咖啡溶出致癌物？你也被唬了嗎？

移民制度5大改變 川普上任一路緊縮

2018-04-02 14:47世界日報 編譯張玉琴╱綜合華盛頓1日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
分享

縱使共和黨在美國國會占多數席次，川普政府的移民政策目標也很明確，美國總統川普試圖修改移民法依然受阻，但他透過移民體制，已改變美國政府對外國公民的待遇。

川普針對移民制度最顯著的五大改變為：

童年抵美暫緩遣返計畫(DACA)：司法部長塞辛斯去年9月宣布中止DACA，川普讓國會在今年3月5日前提出替代方案，此舉影響已登記參加該計畫的69萬夢想生(Dreamer)及即將有資格參加該計畫的數十萬人。由於聯邦法院下令攔阻川普的廢除行動，上述69萬夢想生目前仍可保有和更新兩年工作許可，但因該計畫前途未卜，使這些夢想生身陷各種困境。

臨時保護身分(Temporary Protected Status, TPS)：過去研議全面移民改革，兩造協商者將臨時保護身分受益者和夢想生列為優先考慮提供入籍管道的移民族群。TPS是提供暫時工作證、免於遭受遣返的保護，予以面臨內戰、天災等危險且面臨生命威脅的外籍人士。但川普主政的國內安全部已宣布，取消26萬薩爾瓦多移民、6萬海地移民、5萬尼加拉瓜移民和數百名蘇丹移民的臨時保護身分。川普上月27日並下達備忘錄，中止給予利比亞公民的延緩執行遣返(Deferred Enforced Departure，DED)待遇。

移民及海關執法局(ICE) ：川普主政下，ICE遣返無證移民不再似前朝政府一樣束手縛腳。該局代局長霍曼去年12月稱揚川普：「總統做對了這件事。」同時，ICE最近准許拘留無證懷孕婦女等嚴格執法，已引起嚴厲抨擊。

公民及移民服務局(USCIS)：川普政府對核准外國公民合法移民美國，也做了重大改變。移民局將工作宗旨中視外籍申請人為「顧客」及美國為「移民國家」字眼全部刪除，改以「保護美國人民」取代。國安部並指出，白宮正考慮移民局提案，將嚴格限制外國公民的稅負優惠和社會福利，該提案若通過，持有簽證的外籍人士或綠卡持有者將無法再享有家庭抵稅優惠(earned income tax credit)或健保補助。

難民及旅行禁令：川普於2017年1月對七個穆斯林國家下達旅行禁令，被三個法院裁決攔阻，隨後，川普再發布新旅行禁令，最高法院預定4月對旅行禁令是否違憲做出裁決。

移民川普

相關新聞

鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00

美國今年H-1B審核超嚴 嚴禁雙重申請

2018-04-02 14:38

是誰狂洩川普秘密？最大禍首指向她

2018-04-02 14:06

川普不滿移民潮 嗆聲不再談判DACA

2018-04-02 14:06

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

川普又轟墨西哥 墨總統候選人重砲回擊

2018-04-02 11:21

白宮第一號大嘴巴 川普秘密不保都怪她

2018-04-02 10:16

川普美女幕僚希克斯辭職 她的前任這樣形容白宮流動率

2018-04-01 18:32

最猛烈圍剿…3法律團隊要查川普集團帳本

2018-04-01 14:15

川普砲轟亞馬遜壟斷 專家：現行法規告不成

2018-04-01 13:45

川普訂4月為性侵防制月 網友諷：愚人節玩笑

2018-04-01 12:35

再轟亞馬遜 川普：郵局虧本為它送貨 納稅人損失數十億

2018-04-01 12:35
看更多

熱門文章

報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

2018-04-02 01:17

日本找到方法 讓櫻花在秋天再開一次

2018-04-01 18:48

陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12

川普美女幕僚希克斯辭職 她的前任這樣形容白宮流動率

2018-04-01 18:32

美中貿易戰損失慘重 愛阿華州豬農擬不再挺川普

2018-04-02 10:50

去年還跟中共對峙 印度為何軟得這麼快

2018-04-01 22:58

外媒：金正恩閃電訪京 習近平先聲奪人的一招

2018-04-01 15:34

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-02 07:04

熱線川普 習近平提「美中韓朝」和平協定

2018-04-02 00:02

中美貿易戰引爆 學者示警：美國下一步將針對台、韓

2018-04-02 11:47

吳明益《單車失竊記》入圍布克國際獎 石岱崙神翻譯助攻台灣文學

2018-04-02 00:01

影／300公分巨獸現身自家泳池 男子驚喊「快打911！」

2018-04-02 13:25

關稅大報復 北京放話要美撤232措施

2018-04-02 10:54

影／500親友劍橋相送 霍金將長眠西敏寺

2018-04-01 16:08

22度攻頂聖母峰 尼國雪巴可望刷新紀錄

2018-04-01 17:04

加強對中國航母監視 日本擬在小笠原群島部署機動雷達

2018-04-02 06:34

陸投資太重要 印度不願為達賴冒險

2018-04-02 00:15

白宮第一號大嘴巴 川普秘密不保都怪她

2018-04-02 10:16

南韓K-POP襲北韓 金正恩當觀眾

2018-04-01 23:54

揮拳還擊 中國對美128商品加徵關稅

2018-04-02 13:24

法海關人員入義境執法 觸發外交風波

2018-04-01 17:32

金正恩夫婦出席觀賞南韓藝術團平壤演出

2018-04-01 21:40

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

影／建築師愛上甜點 3D列印打造幾何風蛋糕

2018-04-01 17:34

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

習近平與川普通話 提議構建朝鮮新安全架構

2018-04-01 16:51

怕得罪中共 印度冷處理達賴喇嘛活動

2018-04-01 22:42

印尼海面漏油起大火 濃煙衝天 2漁民死亡

2018-04-01 17:53

流亡藏人感謝活動 印度冷處理

2018-04-02 00:07

Q2油價走勢 三因素牽動

2018-04-02 00:01

韓媒：中國以昂貴茅台酒招待金正恩惹民怨

2018-04-02 11:08

「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54

滿25歲領41萬元！英智庫建議政府設基金改善不平等

2018-04-02 12:02

微軟搶生意 編譯免驚

2018-04-02 00:01

美韓聯合軍演登場　專家：北韓反應將影響川金會

2018-04-01 22:55

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

影／防風罩好神！助攻滑冰選手飆到時速93公里

2018-04-02 09:15

美企Q1獲利增速 七年最快

2018-04-02 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top