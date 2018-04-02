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移民問題搞不定 川普轟民主黨和墨西哥

2018-04-02 01:59中央社 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天推文表示，無法與民主黨就幼年即被帶至美國的「追夢人」身分合法一事達成協議，他除再次要求停止議事阻撓，也宣稱美墨邊界將變得更危險。

川普推文寫道：「邊界巡防隊沒法在邊界好好完成工作，因為荒唐自由派（民主黨人）的法律就像逮到即放人。會變得更危險。龐大移民隊伍就要來了。共和黨人現在必須採『核選項』以通過嚴格的法律。不會再有DACA協議！」

川普還威脅要砍掉目前正與墨西哥、加拿大重新協商的北美自由貿易協定（NAFTA）。

2012年在民主黨籍總統歐巴馬任內實施的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action forChildhood Arrivals, DACA），是專為幼年即被帶至美國的非法移民（俗稱追夢人）設計，保障他們免遭驅逐並給予工作許可。川普去年秋天尋求廢除DACA。

川普在他佛羅里達州棕櫚灘海湖俱樂部（Mar-a-Lago resort）過復活節假期。他在前往復活節禮拜途中告訴媒體「墨西哥得在邊界一事上幫美國」。

川普今天另推文指墨西哥在阻止民眾跨過邊界進入美國一事上「做得太少，要嘛就是什麼都沒做」「他們嘲笑我們愚蠢的移民法律。他們必須停止大量毒品與民眾湧入美國，不然我會停掉他們的搖錢樹NAFTA。亟需邊牆！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普告訴媒體，若墨西哥不在邊界一事幫美國，會是美墨間的憾事，「一堆人想藉DACA之便湧進美國」。他並指民主黨本有絕佳機會在DACA一事上促成協議，卻自己搞砸。DACA效期於3月底屆滿，川普先前表達希望國會在效期屆滿前，找出解決方案。

這也不是川普第一次要求藉「核選項」（Nuclearoption），修改參議院議事規則。川普盼修改投票規則，變成簡單多數即可通過任命，去年5月他也呼籲改成簡單多數以通過健保與稅改法案。

川普民主黨墨西哥

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