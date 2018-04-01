親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了

川普美女幕僚希克斯辭職　她的前任這樣形容白宮流動率

2018-04-01 18:32聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

對於川普美女幕僚、去年9月取代自己成為白宮聯絡室主任地希克斯辭職一事，史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）稱白宮人事的高流動率現象，在早期新創公司中是很常見情形。他在日前接受華爾街日報專訪時形容白宮是個新創公司，而總統則是創業家。

除希克斯外，近期離開川普行政團隊的人還有國務卿提勒森、退伍軍人事務部部長舒肯、首席經濟顧問柯恩以及川普總統首席助理波特。希克斯是在2月時請辭，並在3月29日離開白宮。

川普29日獻吻告別自己最信任的幕僚之一希克斯（右）。歐新社
川普29日獻吻告別自己最信任的幕僚之一希克斯（右）。歐新社
分享

白宮川普退伍軍人

相關新聞

最猛烈圍剿…3法律團隊要查川普集團帳本

2018-04-01 14:15

川普砲轟亞馬遜壟斷 專家：現行法規告不成

2018-04-01 13:45

川普訂4月為性侵防制月 網友諷：愚人節玩笑

2018-04-01 12:35

再轟亞馬遜 川普：郵局虧本為它送貨 納稅人損失數十億

2018-04-01 12:35

美國兆彩頭彩5.21億美元 新澤西州1注獨得

2018-04-01 03:15

抗議手無寸鐵非裔男遭警擊斃 加州連夜示威

2018-04-01 00:30

影／交出你的社群帳號！ 美擬嚴審簽證影響近1500萬人

2018-03-31 18:00

共同社：日本國內市場半數雞肉含有耐藥菌

2018-03-31 17:52

熱門文章

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

2018-04-01 10:34

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

2018-04-01 12:32

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00

英國賣車輪餅 甜豆子讓老外吃驚

2018-04-01 09:11

特斯拉股價大跌 顯示股市風向已變

2018-03-31 19:04

霍金葬禮正在劍橋大學舉行 群眾夾道觀看

2018-03-31 23:04

再轟亞馬遜 川普：郵局虧本為它送貨 納稅人損失數十億

2018-04-01 12:35

父親陪玩旋轉飛車喪命 法嘉年華意外釀1死12傷

2018-04-01 09:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top