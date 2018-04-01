川普美女幕僚希克斯辭職 她的前任這樣形容白宮流動率

2018-04-01 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



對於川普美女幕僚、去年9月取代自己成為白宮聯絡室主任地希克斯辭職一事，史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）稱白宮人事的高流動率現象，在早期新創公司中是很常見情形。他在日前接受華爾街日報專訪時形容白宮是個新創公司，而總統則是創業家。