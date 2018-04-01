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美國多州不理川普 續推溫室氣體減排目標

2018-04-01 19:41中央社 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普已廢除前總統歐巴馬時期通過的多項環境法規，使得涵蓋範圍從在公有地上運用水力壓裂（fracking）技術，到保護瀕危物種在內的數十項管制，都遭到刪除。

法新社報導，不過支持巴黎氣候協定人士認為，儘管美國是唯一宣布退出協定的國家，但透過各州努力，仍有可能達成巴黎協定設定的溫室氣體減排目標。

紐約時報」（The New York Times）報導，美國政府最新鎖定的目標是汽車燃料與排放標準的法規。

報導指出，環境保護署（EPA）署長普魯特（ScottPruitt）已斷定，歐巴馬時代的管制對製造業者而言過於沉重。普魯特與化石燃料產業有關係，對氣候變遷的理論抱持懷疑態度。

環境保護署去年秋季宣布，正在尋求廢除「潔淨電力計畫」（Clean Power Plan），這項歐巴馬的招牌環境政策對各州溫室氣體排放作出限制。

不過，根據前紐約巿長彭博（Michael Bloomberg）和加利福尼亞州長布朗（Jerry Brown）提出的「美國承諾」（America's Pledge）倡議，全美50個州當中的20個以及數百個城巿和1000家公司，已就降低溫室效應設定目標。

溫室氣體排放量大約相當於整個法國的加州立下跟歐洲聯盟一樣遠大的目標，致力在2030年前實現較1990年減排40%。

但問題在於，某些區域和企業所採取的行動，能否完全替代聯邦立法成為核心呢？

根據「美國承諾」，支持巴黎協定的各州和各城巿，僅佔全美溫室氣體排放總量的35%。

巴黎協定歐巴馬紐約時報

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