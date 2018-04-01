抗議手無寸鐵非裔男遭警擊斃 加州連夜示威

2018-04-01 00:30 中央社 加州沙加緬度31日綜合外電報導



為抗議手無寸鐵的非裔男子克拉克遭警射殺，加州首府沙加緬度約200人連夜示威，與鎮暴警察的衝突一觸即發。抗議人士揮舞標語，齊聲高喊克拉克（Stephon Clark）的名字，接著行進至到處是酒吧、餐廳及遊客的沙加緬度（Sacramento）舊城區。 美聯社 分享 facebook 為抗議手無寸鐵的非裔男子克拉克遭警射殺，加州首府沙加緬度約200人連夜示威，與鎮暴警察的衝突一觸即發。由於驗屍結果與警方說法矛盾，今天料出現更多抗議活動。

路透社報導，聚集在市政府的抗議人士揮舞標語，齊聲高喊克拉克（Stephon Clark）的名字，接著行進至到處是酒吧、餐廳及遊客的沙加緬度（Sacramento）舊城區。

抗議人士中，有些人手持擴音器並戴上黑色面罩，他們喊著「開槍讓我們倒地，我們就讓你關門」，以及其他對警察的咒罵。

80多名警員及穿鎮暴裝的加州公路警察阻止抗議人潮走上公路。

克拉克遭擊斃是一連串黑人遭警槍殺案件中最新的一起，這些事件不但點燃全美抗議活動，也引發全國民眾激辯美國刑事司法體系中的偏見。

22歲的克拉克育有2名小孩，他在祖父母家的後院遭警擊斃，當時警方接獲報案稱有人打破窗戶。

警方表示，警員擔心克拉克手中持有槍械，便朝他開20槍，但後來發現，他手裡握的是手機。

警方曾說，警員開槍時，克拉克正惡狠狠地朝他走去。警方28日公布隨身攝影機拍下這起事件的影片。

克拉克家人的代表律師克魯普（Benjamin Crump）昨天表示，根據驗屍報告，克拉克身中8槍，且沒有一槍擊中正面，與警方說法牴觸。這份驗屍報告引發最新一波示威活動。

驗屍報告顯示，克拉克背部中6槍，一槍擊中身體側面，另一槍擊中腿部。

克魯普說：「這份獨立驗屍結果證明，克拉克不可能對警察造成威脅，他在越發啟人疑竇的狀況下，在警察又一次無情的殺害中喪命。」