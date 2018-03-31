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咖啡致癌？ 哈佛學者：可降低罹癌風險

2018-03-31 21:13中央社 紐約31日綜合外電報導

美國洛杉磯法官近日裁定，各大咖啡業者必須在加州販賣的咖啡產品貼上致癌警語。但每天...
美國洛杉磯法官近日裁定，各大咖啡業者必須在加州販賣的咖啡產品貼上致癌警語。但每天喝一杯咖啡值得我們害怕嗎？其實部分科學家和現有研究證據都指出，咖啡可降低罹癌風險。聯合報系資料照片。 （美聯社）
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美國洛杉磯法官近日裁定，各大咖啡業者必須在加州販賣的咖啡產品貼上致癌警語。但每天喝一杯咖啡值得我們害怕嗎？其實部分科學家和現有研究證據都指出，咖啡可降低罹癌風險。

美聯社報導，近年來有關咖啡的科學疑慮獲得了緩解，許多研究甚至指出，咖啡有助於人體健康。

哈佛大學公共衛生學院營養專家喬凡努奇（EdwardGiovannucci）博士表示：「最起碼來說，咖啡是中性的。真要說起來，有相當的證據可證明咖啡有助於降低罹癌風險。」

世界衛生組織（WHO）的癌症研究機構在2年前將咖啡移出「可能致癌物」名單，儘管他們說證據不足以完全否定咖啡可能致癌。

目前的問題並不是咖啡本身，而是一種叫做丙烯醯胺（acrylamide）的化學物質，它是咖啡豆在烘焙過程中所形成的。美國政府機構依據動物實驗研究結果，將丙烯醯胺視為可能的致癌物質。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（JohnsHopkins Bloomberg School of Public Health）布魯斯‧李（Bruce Y. Lee）博士說：「一天喝一杯咖啡，罹癌的風險可能並不是那麼高，且應該不要改變你的習慣。如果你每天喝很多杯咖啡，這就是你應該要考慮少喝的原因之一。」

咖啡罹癌哈佛大學

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