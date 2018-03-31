雙警連射20彈非裔男子喪生 加州再爆種族爭議

2018-03-31 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合30日電



美國兩個警察，10分鐘，20發子彈。又一個年輕非裔男子喪生，死在他祖母在加州首府的自家後院。

這個事件再度引發抗議警察開槍殺人的浪潮，也再次掀開當地的種族問題。

事件發生在克拉克與祖父母和其他手足的共同住所。有人向911報案，表示他的車窗被打破；穿著黑色連帽衫的克拉克，那時正在後院。

警方直升機發現克拉克，並告知地面警察，指嫌犯打破一戶住家的窗子，在這個男子爬過一堵圍牆進入另一家院子時，告知其所在。

據追逐克拉克的兩名警察身上攝影機，以及警方直升機拍錄的影片顯示，警察拿著手電筒沿著一條黑暗的車道奔跑。一名警察大叫：「嘿！亮出你的手！停住！停住！」警察跑進後院，轉過一個角落，手電筒照到克拉克，立刻躲到角落後面。

一名警察叫克拉克亮出雙手，接著開始大叫「槍！槍！槍！」，然後就冒出槍聲。

警察在約五秒鐘內連開20槍，槍聲停止後克拉克已一動不動。幾分鐘後更多警察趕到現場，把躺在地上的克拉克戴上手銬。

警方發表的聲明說，警察開槍之前看到嫌犯面對他們，伸出手臂走向他們，手上拿著一個東西。警察開槍時相信嫌犯用槍比著他們，可是現場只找到一隻手機。

22歲的克拉克被警察槍殺以來，抗議民眾怒闖市政府和上街表示不滿，宣稱警察蔑視黑人。

本案引發警察過度使用武力的問題。警察也被控沒有給克拉克足夠時間聽命舉手，開槍後又等了太久才叫救護車。

更可疑的是警察在開槍後幾分鐘把身上的攝影機消音，而錄影顯示他們在急切交談，而克拉克的屍體就在一旁。

沙加緬度去年8月任命歷來第一位非裔警察局長韓恩(Daniel Hahn)，當地居民原本充滿期待，但韓恩28日為警方辯護，宣稱每一個警察都接受了防止種族歧視和降低緊張對立的訓練。

但韓恩也承認，「種族因素滲透我們在美國做的每一件事情，不正視這點就太天真。」

死者家人聘請的病理學家歐馬魯，為克拉克完成驗屍後看到事發時警方直升機的錄影，表示這些影像與他的驗屍發現一致。

專門檢討警察開槍事件的加州普魯瑪縣法律顧問大林認為警察的反應合理，而且在昏暗的地方手機很容易被看成手槍，尤其警察追逐的是已觸犯一些危險罪行的嫌犯，感受強烈威脅，這個人又不聽號令，手上拿著東西舉起來。