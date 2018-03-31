影／「一級玩家」要角 14歲華生趙家正首映

2018-03-31 12:19 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／馬州報導



史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)導演的科幻冒險片「一級玩家」(Ready Player One，中國譯「頭號玩家」) 29日首映。美國馬里蘭州蒙郡電影院到處是伍頓高中學生，除了科幻冒險正對了這群青少年的胃口，也為了親睹同學14歲趙家正躍登大銀幕的風采。剛結束倫敦的首映宣傳活動回到洛克維爾家中的趙家正，也和同學一起到電影院。這是「一級玩家」首映式，也是趙家正的首映式。

去年秋天才升入伍頓高中(Wootton High School)的趙家正(Phillip Zhao)，從沒演戲經驗，第一次演戲就和名導合作，在記者會侃侃而談，常有驚奇之論，連爸爸趙亮都看傻眼。當被詢問未來走電影事業的企圖和願景，趙家正說：「我的電影事業大概就是頂峰了，接下來只會走下坡！」坦率而幽默的回答，成為該片最有力的宣傳者之一。

「一級玩家」敘述2045年全球經濟來源「綠洲國」創辦人哈勒代留下遺囑，將5000億遺產彩蛋藏在網路遊戲裡，孤兒瓦茲為了從貧民窟翻轉生命，加入尋找彩蛋的行列，然後捲入一連串虛擬和現實交織的陰謀中，飾演瓦茲的謝里丹(Tye Kayle Sheridan)曾在「X戰警 : 天啟」中飾演年輕版獨眼龍，在這生死遊戲中有五名一級玩家號稱「High Five」，其中「大刀」、「小刀」都是亞裔，「大刀」(Daito)由日緬混血演員森琦溫出飾，趙家正則飾演「小刀」(Shoto)。

趙家正父母趙亮、吳昆懿都是1990年代中國留學大軍的一員，取得學位後於大華府近郊定居，夫妻倆都服務聯邦食品藥物管理署(FDA)。「他和姊姊不同，姊姊是學霸」，趙亮說，早讀20天的趙家正從小就活潑、朋友多，也是電玩玩家，但兩次考GT(資優計畫)都候補。2016年初，趙亮看到一則中文電影選角廣告「史蒂芬史匹柏在全美招募一名10至13歲男孩演員，要求普通話、英語流利」，就幫兒子送進一個試鏡視頻。

兩個月後收到第二次試鏡通知，之後被通知去紐約試鏡。史蒂芬史匹在倫敦首映式後的酒會上也特別提到「一級玩家」大膽啟用新演員，「我看了110支試鏡片子，第一眼就看出菲利浦是個很享受演戲的演員。」

第一次躍登大銀幕就與全球最知名的導演合作，是他的幸運，也讓他格外忐忑，「直到見了名導本人，史蒂芬對我很好，他讓我一開始進入劇組就感覺像是回到家。」導演一路帶領，常教他一些演戲訣竅。

成為劇組最年輕演員，趙家正說，他就是演自己，也相信這是史蒂芬選他的理由。 除了與明星名導互動、合作，趙家正也提到拍攝過程的饒富趣味，例如終戰一景的拍攝是使用特效片常用的「動作捕捉」技術，「酷極了!」

趙家正中英文都流利，從小和姊姊上馬州中華聖經基督教會中文學校，不像姊姊是演講比賽常勝軍，趙家正幾次參加都排不上名次。「我家和娛樂圈沒有任何淵源，單純是好玩，試他一試！」趙亮這大膽一試，讓趙家正與生俱來的演戲細胞得到發揮機會，從平凡中學生翻轉成為電影界的「一級玩家」。