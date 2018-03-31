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川普陷性侵疑雲沒在怕 下月訂為性侵防制月

2018-03-31 09:25聯合報 記者許祖菱╱即時報導

性侵議題在美國各地持續引發討論，美國總統川普30日宣布將今年4月訂為「全國性侵害防制宣導月」(National Sexual Assault Awareness and Prevention Month)，儘管川普自己身陷多起性侵疑雲。

法新社報導，白宮發表聲明指出，性犯罪在美國社會中不幸地仍普遍存在，而犯罪者經常能逃避罪責，「這些令人髮指的罪行，可能在任何情況下發生：在親密關係中、在公共場所、在職場。」

聲明還說，性侵受害者往往保持沈默，他們可能害怕性侵犯報復，對司法體系缺乏信心，或是難以面對創傷經歷有關的痛苦。

川普宣布：「我的行政團隊致力於提高有關性侵害的警覺，並賦予受害者權力，查明加害者以追究責任。」

川普走馬上任後，至少有20名女性公開指控他在擔任總統前，曾性侵害或性騷擾她們。不過，白宮堅稱，這些女性說謊。

川普上月在推特發文，以「另一個不實指控」否認曾強吻川普大樓前接待員庫克斯（Rachel Crooks）。並說《華盛頓郵報》為何不去報導「這個女人拿錢捏造關於我的故事」。

川普在2016年競選期間被挖出多年前錄影帶，影片裡他吹噓「只要是明星，女人便會讓你做任何事」，包括「抓她們的私處」。川普後來宣稱，那只是男性在更衣室裡的玩笑話。

AV女優「風暴」丹尼爾絲自稱曾和川普發生性關係。法新社
AV女優「風暴」丹尼爾絲自稱曾和川普發生性關係。法新社
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川普性侵白宮

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