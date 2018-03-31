加強簽證審查 美國務院將要求提交社群媒體紀錄

2018-03-31 04:57 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



美國國務院預定明天公布新規定，要求大部分赴美的旅客及移民，提交近期社群媒體使用紀錄。這是為了執行川普總統嚴審背景的行政命令，強化安全的關鍵措施之一。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，旅客也須提供過去5年使用過的電話號碼、電子信箱及跨國旅遊紀錄，並詳述在美國或其他地方的任何出入境問題，以及有無家庭成員涉恐怖主義活動。

其中最引人關注的是，來自女性割禮盛行國家（主要以非洲為主）移民，將被引導到一個網站，確保他們知道這種做法在美國基本上是非法的。

國務院計劃明天公布兩份文件，詳列上述新規定，就此展開公眾評論期，預定今年稍後定案。

移民研究中心（Center for Immigration Studies）政策研究主任豐恩（Jessica Vaughan）表示：「早該加強簽證審查，加強審查所有尋求入境者是適當的，因為恐怖主義是一個全球性問題。此舉目的是設法剔除那些有激進或危險思想的人。」

多年來，安全專家一直要求政府向旅客及移民取得更多資訊，但公民自由團體對此一向持審慎立場。

美國國土安全部曾提計畫追蹤移民申請人的社群媒體，但國務院的提案適用於旅客以及持臨時簽證入境者。

國務院估計，新規定將影響1400萬名非移民簽證申請人及70萬名移民簽證申請人。