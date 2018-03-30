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驚！富邦人壽業務借名查個資 不只1111受害

不敵燃氣電廠 美第一能源擬3年關3座核電廠

2018-03-30 22:16中央社 俄亥俄州托雷多29日綜合外電報導

美國第一能源公司將於3年內關閉旗下在俄亥俄州和賓州的3座核電廠，成為最近一家宣布關閉核電廠的業者。因天然氣供應充裕且價格不貴，核能業者已難與燃氣電廠競爭。

美聯社報導，第一能源（FirstEnergy Corp.）28日宣布關廠消息，翌日向能源部求救，要求提高核能與燃煤發電價格。第一能源表示，旗下核能電廠關閉恐影響東岸各地的供電可靠性。

第一能源28日表示，公司願意與俄亥俄州、賓州合作，以設法維持電廠營運，但議員仍然不願意提供金援，電廠似乎瀕臨關閉邊緣。

近年來，天然氣榮景連同再生能源的使用日增，對營運和維修成本高的老舊核電廠造成排擠效應。

紐約和伊利諾州提供數十億美元金援，避免虧損的核電廠提早關閉，錢則由納稅人買單。但類似的提議卻在康乃狄克和新澤西遭逢阻力，俄亥俄州和賓州也是如此，因為這類金援補助將導致電費上漲。

第一能源旗下經營核電廠的第一能源解決方案（FirstEnergy Solutions）總裁穆爾（Don Moul）說：「電廠雖已採取積極措施削減成本，但面臨的市場挑戰超出了掌控範圍。」

這3座電廠建於1970年代，共計有2300名員工，未來將因關廠受害。

核電核能電價

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