親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／相機漂流2年後到蘇澳 日女大生：當時為救人遺失

批槍擊倖存學生後遭抵制 福斯主播道歉

2018-03-30 14:58中央社 華盛頓29日綜合外電報導

福斯新聞頻道（Fox News）主播殷格拉漢（Laura Ingraham）因為批評佛羅里達州校園槍擊案倖存學生霍格（David Hogg），面臨廣告商抵制，她今天在推特上道歉。

佛州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）上月發生槍擊事件，奪走17人性命。霍格和其他倖存學生因此要求政府採取更嚴格的槍枝管制

法新社報導，殷格拉漢指控霍格因被數間大學拒絕入學而在「哀哀叫」。

殷格拉漢昨天在推特（Twitter）寫說：「霍格被4間他申請的大學拒絕，所以哀哀叫。（因學業成績平均點數（GPA）4.1被加州大學洛杉磯分校（UCLA）拒絕…依照錄取率是完全可預料的。）」

擁有約65萬名跟隨者的霍格在推特推文，列出一張殷格拉漢重要廣告商名單，力勸民眾去向這些業者投訴。

幾家廣告商包括旅遊網站TripAdvisor、Wayfair和Nutrish宣布，他們將與殷格拉漢切割，而雀巢（Nestle）據報也將縮減買她節目的廣告。

殷格拉漢在推特道歉。

她推文：「經過反省，本著聖週（Holy Week）精神，我要為先前推文對他或任何派克蘭勇敢的受害者造成不舒服或受傷感覺道歉。」

但霍格不領情，認為殷格拉漢的行為是為了討好廣告商，而不是真心表達悔意。

槍擊槍枝管制

相關新聞

1500萬人美簽將遭嚴審 須提供社媒、電郵、電話

2018-03-30 13:27

美國汽車排放和油耗標準 將一國兩制

2018-03-30 11:46

法前總統涉關說法官 恐面臨審判

2018-03-30 11:21

全球最強航母、阿帕契...買到爽 霸氣總統還覺得委屈

2018-03-30 11:00

AV女星逼川普出庭 遭法院駁回

2018-03-30 10:53

不敵天然氣發電競爭 美關閉三間核電廠

2018-03-30 10:31

「美」夢破滅！辦綠卡遭騙 碩士中國生淪餐館黑工

2018-03-30 08:43

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36

加州法官裁定 咖啡必須標示致癌警語

2018-03-30 02:00

川普又開除一人 找白宮醫師掌退伍軍人部

2018-03-30 00:50

世界最高滑水道奪命 設計師被控謀殺

2018-03-29 16:13

偽造180難民申請 移民律師遭訴

2018-03-29 16:10

華生帶槍上學案 庭審延至4月6日

2018-03-29 15:22

接任退伍軍人事務部長 川普點名白宮醫生

2018-03-29 12:58

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42
看更多

熱門文章

狄鶯不付兒子291萬保釋金 孫安佐傳遭學校開除

2018-03-29 23:15

東京迎來最盛賞櫻期 現場照卻讓日本人都心碎了

2018-03-29 16:02

2台女穿球鞋登波蘭雪山險凍斃 出動直升機救下山

2018-03-30 09:10

兒涉恐攻狄鶯緩頰 律師：別讓他認為爸媽能搞定

2018-03-29 17:01

女子被求婚感動爆哭 抬頭驚見老爸「二字提示」噴笑

2018-03-29 17:12

狄鶯子涉恐嚇 律師：若為刑事罪十年內不得再入境

2018-03-30 08:46

弟弟吸毒過量暴斃 狄鶯姐妹險「買槍換弟」

2018-03-29 15:47

18歲兒涉嫌恐攻狄鶯稱「開玩笑」 6年前卻這樣檢討他

2018-03-29 16:09

剛分手立刻中頭彩近4億 前女友嘆氣「為他開心」

2018-03-30 10:27

狄鶯子玩笑開大在美被捕 李昌鈺：要請厲害律師

2018-03-30 13:49

鄰居爆孫安佐曾用BB彈攻擊路人 狄鶯說話了

2018-03-30 11:56

狄鶯子事件 葉毓蘭：在台灣法官幫找理由 國外真實世界

2018-03-30 09:21

美國人看狄鶯子涉恐攻威脅 網友：舉報學生是英雄

2018-03-30 12:20

顏擇雅：孫安佐只是開錯玩笑！但有些玩笑很危險

2018-03-30 10:58

Costco員工揭露 最討厭奧客的NG行徑

2018-03-29 15:34

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

全球最強航母、阿帕契...買到爽 霸氣總統還覺得委屈

2018-03-30 11:00

【重磅快評】把「去學校開槍」真當玩笑 才是最大玩笑

2018-03-30 12:24

狄鶯兒子玩笑開太大 吳宗憲建議「找李昌鈺出來求情」

2018-03-30 14:26

導盲犬被推擠險腳滑！地鐵無人讓座 視障者嘆「人生真難」

2018-03-30 09:43

狄鶯：兒子是軍事迷 在美有子彈合法

2018-03-30 00:48

日本夏季盛事德島阿波舞祭 赤字逾4億日圓宣告破產

2018-03-29 20:15

印度僧侶因性侵女子遭砍雞雞 復原後稱「已原諒女子」

2018-03-30 11:19

比特幣跌破7,000美元關卡 悲慘走勢還沒走完

2018-03-30 10:51

宇宙大驚奇 首次發現沒暗物質的星系

2018-03-29 15:24

加州法官裁定 咖啡必須標示致癌警語

2018-03-30 02:00

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36

中梵主教任命協議 中國主教：最快31日簽

2018-03-29 21:52

美槍管聲浪高 孫安佐玩笑話闖禍

2018-03-30 03:58

世界最高滑水道奪命 設計師被控謀殺

2018-03-29 16:13

外交部提醒：恐攻、種族歧視言論 在美違法

2018-03-30 00:48

動力方向盤恐失靈 特斯拉召回12.3萬輛Model S

2018-03-30 08:34

俄國反擊驅逐美60外交官 美：俄進一步自我孤立

2018-03-30 05:01

歐盟籲抗俄 奧地利32歲總理拒當乖乖牌

2018-03-29 22:22

扮假CEO惡搞漢堡店 美網紅遭終生拒賣並求償73萬

2018-03-29 16:38

狄鶯之子在美被捕 否認要恐攻

2018-03-30 00:17

波蘭雪山去年底摔死4人 2台女卻穿運動鞋登山差點凍壞

2018-03-30 10:18

北韓也玩「第一夫人外交」 金正恩不想再當流氓領袖了？

2018-03-30 10:00

外交部：駐紐處30日派員探視孫安佐

2018-03-30 12:07

堅果門風波落幕 韓航千金重返管理層

2018-03-30 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top