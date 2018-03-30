批槍擊倖存學生後遭抵制 福斯主播道歉

2018-03-30 14:58 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



福斯新聞頻道（Fox News）主播殷格拉漢（Laura Ingraham）因為批評佛羅里達州校園槍擊案倖存學生霍格（David Hogg），面臨廣告商抵制，她今天在推特上道歉。

佛州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）上月發生槍擊事件，奪走17人性命。霍格和其他倖存學生因此要求政府採取更嚴格的槍枝管制。

法新社報導，殷格拉漢指控霍格因被數間大學拒絕入學而在「哀哀叫」。

殷格拉漢昨天在推特（Twitter）寫說：「霍格被4間他申請的大學拒絕，所以哀哀叫。（因學業成績平均點數（GPA）4.1被加州大學洛杉磯分校（UCLA）拒絕…依照錄取率是完全可預料的。）」

擁有約65萬名跟隨者的霍格在推特推文，列出一張殷格拉漢重要廣告商名單，力勸民眾去向這些業者投訴。

幾家廣告商包括旅遊網站TripAdvisor、Wayfair和Nutrish宣布，他們將與殷格拉漢切割，而雀巢（Nestle）據報也將縮減買她節目的廣告。

殷格拉漢在推特道歉。

她推文：「經過反省，本著聖週（Holy Week）精神，我要為先前推文對他或任何派克蘭勇敢的受害者造成不舒服或受傷感覺道歉。」

但霍格不領情，認為殷格拉漢的行為是為了討好廣告商，而不是真心表達悔意。