美國汽車排放和油耗標準 將一國兩制

2018-03-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



紐約時報報導，美國總統川普的政府料將在未來幾天，推動降低溫室氣體排放和汽車燃油效能的標準，這將是汽車製造商的一大勝利，他們可能藉此獲得彈藥，修改全球產業標準。

川普的舉動將削弱前總統歐巴馬為對抗氣候變遷的努力，也將促使聯邦政府和加州打法律戰；加州誓言堅守較嚴格的規範，即使華府降低聯邦標準。

聯邦和地方相爭的結果，可能讓美國分成兩個市場，在加州和另外12州銷售汽車適用一套規範，其他各州則適用另一套較寬鬆的規範。

根據知情人士，美國環保署署長普魯特將減少汽車製造商的法律負擔，讓消費者能買到更便宜的貨車、廂型車和休旅車。環保署發言人證實，普魯特已經向白宮提交一份16頁的計畫草案。

該計畫的細節仍在研討中。兩位知情人士透露，預計今年實施的這些細節內容，可能會大幅降低歐巴馬時代的標準。

哈佛大學環境經濟學研究項目的主任史塔文斯說：「這當然是件大事。結果會是有更多耗油的車輛上路，汽油用量變得更多，以及二氧化碳排放顯著增加。」

知情人士說，普魯特預定下周二在維吉尼亞州郊區一家汽車經銷商，正式宣布他的提案，但時間表仍可能生變。

大型汽車製造商歡迎調降標準。汽車製造業聯盟的發言人柏格齊斯特說，他們準備好要參與制定新規，以滿足客戶對交通運輸必須是負擔得起、且安全清潔又節能的需求。

加州州政府的律師則表示，預期會有一場法律戰。美國1970年空氣清淨法授權加州可以制定較聯邦政府更強有力的空汙標準，這是因為加州比聯邦政府更早實施嚴格的空汙管制。加州檢察長貝西拉說，已準備好盡全力捍衛溫室氣體排放標準，「沒有人該覺得，能夠輕易就推翻不僅有利於全美、也有利於地球的事。」