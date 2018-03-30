美司法部長：已委檢察官查FBI被控違規

2018-03-30 10:22 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



據一封今天公開的信件顯示，美國司法部長塞申斯致函國會議員，指猶他州的最高聯邦檢察官正在調查共和黨對司法部及聯邦調查局（FBI）的多項指控。

路透社報導，共和黨國會議員不斷要求應指派第2位特別檢察官，塞申斯也險些這麼做。不過塞申斯在信裡仍表示，他希望先等猶他州的聯邦地方檢察官胡柏（John Huber）查完並做出結論後再說。

塞申斯在寫給參議員葛拉斯里（Charles Grassley）及另2名國會議員顧雷特（Bob Goodlatte）、高迪（Trey Gowdy）的信裡說：「胡柏先生正在華府特區以外進行工作，並與督察長配合。我都會收到胡柏先生定期的調查進度更新，他的調查結論建議，將成為是否另指派特別檢察官的依據。」

民主黨國會議員多次批評共和黨另派特別檢察官的要求，指共和黨不過是為轉移與破壞特別檢察官穆勒（Robert Mueller）進行中的通俄案調查。

胡柏的調查涵蓋共和黨去年所提的各項指控，從FBI是如何進行與希拉蕊．柯林頓有關的調查，到指控FBI尋求對川普2016競選陣營一名前幕僚聲請監聽作法不當等，指控層面相當廣泛。

在塞申斯指胡柏已展開調查的信函公開前一天，司法部的督察長才公布，他也會調查FBI與司法部在聲請監聽裴基（Carter Page）時有無依循法律。裴基曾短暫擔任川普陣營的國安政策顧問。