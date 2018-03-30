「美」夢破滅！辦綠卡遭騙 碩士中國生淪餐館黑工

2018-03-30 08:43 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



為取得一張綠卡，擁有碩士學位的林健被騙逾三萬美元。美聯社 分享 facebook 懷抱雄心壯志從中國到芝加哥求學的林健(化名)，從未想到他花了家裡至少10萬美元，終於拿到碩士學位，最後卻淪落到在芝加哥的一家餐館打黑工，「我真的不甘心」林健氣憤卻無奈的說。

2012年從上海到芝加哥留學，2014年拿到芝加哥伊利諾大學(UIC)碩士學位的林健，日前疑被移民律師詐騙3萬多美元，輾轉透過友人向一位芝加哥市華裔警官求助。目前在芝加哥餐館打黑工的林健表示，兩年多前因為學生身分到期，一直找不到工作，眼看身分就要黑了，情急之下找到聲稱「保證拿到綠卡」的一名律師，他先後繳交數萬元費用後，這名律師卻不知去向。

林健來自小康家庭，家人供完他的留學費用後，並沒有太多餘錢繼續支持他在美國生活。對自己畢業後找工作很有信心的林健，未料到畢業後找工作相當不順。由於他不是理工STEM專業，因此畢業後實習OPT只有一年時間。

OPT快要過期，留在美國的夢想也即將破滅，林健慌張之餘，突然看到一則華人律師廣告稱「保證辦綠卡」，於是去電詢問。該律師告訴林健，他的律所在全美各地與中國都設有辦公室，而且他跟美國移民局有特殊聯繫管道，只要委託他申辦的綠卡，通過率100%。

由於當時心急如焚，也找不到其他出路，林健決定「賭一把」，相信這位律師保證。兩年多來，這位律師前後收了約三萬美元的律師費，「每次詢問，該律師都說快了快了」，但三、四個月前，這位律師卻突然「消失」，怎麼樣也聯繫不上，「電話沒人接，甚至原來的律所竟然也搬走了」。

失去OPT身分後已成為「無證移民」的林健，非常氣憤被騙，很想報案控律師詐欺，卻同時又擔心因此暴露自己身分，只好拜託朋友詢問警察是否可協助調查。據警方了解，這家「律師事務所」並無營業執照，林健想要想拿回已經繳交的現金費用，即使找到對方，恐怕也不易，更不用說對方已捲款逃逸。

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