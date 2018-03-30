親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美擴大嚴審旅客和移民 申請簽證須提供社媒、電郵和電話

狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

「美」夢破滅！辦綠卡遭騙 碩士中國生淪餐館黑工

2018-03-30 08:43世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

為取得一張綠卡，擁有碩士學位的林健被騙逾三萬美元。美聯社
為取得一張綠卡，擁有碩士學位的林健被騙逾三萬美元。美聯社
分享
懷抱雄心壯志從中國到芝加哥求學的林健(化名)，從未想到他花了家裡至少10萬美元，終於拿到碩士學位，最後卻淪落到在芝加哥的一家餐館打黑工，「我真的不甘心」林健氣憤卻無奈的說。

2012年從上海到芝加哥留學，2014年拿到芝加哥伊利諾大學(UIC)碩士學位的林健，日前疑被移民律師詐騙3萬多美元，輾轉透過友人向一位芝加哥市華裔警官求助。目前在芝加哥餐館打黑工的林健表示，兩年多前因為學生身分到期，一直找不到工作，眼看身分就要黑了，情急之下找到聲稱「保證拿到綠卡」的一名律師，他先後繳交數萬元費用後，這名律師卻不知去向。

林健來自小康家庭，家人供完他的留學費用後，並沒有太多餘錢繼續支持他在美國生活。對自己畢業後找工作很有信心的林健，未料到畢業後找工作相當不順。由於他不是理工STEM專業，因此畢業後實習OPT只有一年時間。

OPT快要過期，留在美國的夢想也即將破滅，林健慌張之餘，突然看到一則華人律師廣告稱「保證辦綠卡」，於是去電詢問。該律師告訴林健，他的律所在全美各地與中國都設有辦公室，而且他跟美國移民局有特殊聯繫管道，只要委託他申辦的綠卡，通過率100%。

由於當時心急如焚，也找不到其他出路，林健決定「賭一把」，相信這位律師保證。兩年多來，這位律師前後收了約三萬美元的律師費，「每次詢問，該律師都說快了快了」，但三、四個月前，這位律師卻突然「消失」，怎麼樣也聯繫不上，「電話沒人接，甚至原來的律所竟然也搬走了」。

失去OPT身分後已成為「無證移民」的林健，非常氣憤被騙，很想報案控律師詐欺，卻同時又擔心因此暴露自己身分，只好拜託朋友詢問警察是否可協助調查。據警方了解，這家「律師事務所」並無營業執照，林健想要想拿回已經繳交的現金費用，即使找到對方，恐怕也不易，更不用說對方已捲款逃逸。

﻿

芝加哥綠卡移民

相關新聞

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36

川普又開除一人 找白宮醫師掌退伍軍人部

2018-03-30 00:50

世界最高滑水道奪命 設計師被控謀殺

2018-03-29 16:13

偽造180難民申請 移民律師遭訴

2018-03-29 16:10

華生帶槍上學案 庭審延至4月6日

2018-03-29 15:22

接任退伍軍人事務部長 川普點名白宮醫生

2018-03-29 12:58

川普被控非法受贈 聯邦法院予以立案

2018-03-29 10:54

川普競選團隊高層 曾與俄羅斯情報人員合作

2018-03-29 07:03

釐清封口費風波 豔星律師要求川普作證

2018-03-29 06:58

迪士尼童星出身 卡洛琳桑恩加入白宮新聞團隊

2018-03-29 06:54

川普又推文炒人 退伍軍人事務部長去職

2018-03-29 06:10

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

狄鶯不付兒子291萬保釋金 孫安佐傳遭學校開除

2018-03-29 23:15

兒子涉威脅學校在美被捕 狄鶯心碎：他只是開玩笑

2018-03-29 09:16

兒子揚言恐攻美國校園？ 狄鶯還原真相

2018-03-29 11:15

東京迎來最盛賞櫻期 現場照卻讓日本人都心碎了

2018-03-29 16:02

娛樂大哥大姐愛把子女送出國 變好變壞兩樣情

2018-03-29 09:58

兒涉恐攻狄鶯緩頰 律師：別讓他認為爸媽能搞定

2018-03-29 17:01

狄鶯之子涉恐嚇學校遭逮 公設律師：極可能被遣返台灣

2018-03-29 10:24

「不讓兒子當『媽寶』」 狄鶯曾是最嚴格的媽

2018-03-29 10:01

弟弟吸毒過量暴斃 狄鶯姐妹險「買槍換弟」

2018-03-29 15:47

女子被求婚感動爆哭 抬頭驚見老爸「二字提示」噴笑

2018-03-29 17:12

殺人、吸毒、恐嚇、召妓… 名人二代暴走實錄

2018-03-29 12:54

18歲兒涉嫌恐攻狄鶯稱「開玩笑」 6年前卻這樣檢討他

2018-03-29 16:09

孫鵬狄鶯臉書湧入關切文 有人留言「兒子紅了！」

2018-03-29 10:34

狄鶯將赴美救子 孫鵬臨時取消錄影

2018-03-29 12:02

影╱孫安佐試射火焰噴射器影片曝光 威力超驚人

2018-03-29 12:07

狄鶯寵出媽寶？曾嫌吃稀飯寒酸不讓兒子到同學家玩

2018-03-29 12:39

影／馬桶蹲一半 男童從門縫爬入：可以抱我洗手嗎

2018-03-29 15:08

孫鵬兒出事煎熬赴美 庹宗康「其中肯定是大誤會」

2018-03-29 14:30

涉威脅攻擊學校被捕 美媒：孫安佐面臨2年半到5年刑期

2018-03-29 10:20

狄鶯子試驗火焰發射器 警消：非管制物品 恐無法管

2018-03-29 10:59

狄鶯之子是軍事迷 涉恐嚇高中師訝異「怎會這樣」

2018-03-29 10:15

狄鶯兒事件 親子專家點出關鍵：就像行李箱有炸彈

2018-03-29 14:16

狄鶯曾接受周刊專訪 稱兒想買槍「給媽防身」

2018-03-29 09:42

Costco員工揭露 最討厭奧客的NG行徑

2018-03-29 15:34

影╱外交部：孫姓學生仍在拘留所 若家屬要探視會協助

2018-03-29 11:15

外交部：孫姓學生仍在拘留所

2018-03-29 14:09

影／狄鶯之子揚言校園槍擊被捕 警搜出子彈、十字弓

2018-03-29 13:08

狄鶯子涉威脅開槍 蔣友青曾因此遭判刑

2018-03-29 14:21

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

日本夏季盛事德島阿波舞祭 赤字逾4億日圓宣告破產

2018-03-29 20:15

宇宙大驚奇 首次發現沒暗物質的星系

2018-03-29 15:24

狄鶯子涉恐嚇 律師：若為刑事罪十年內不得再入境

2018-03-30 08:46

中梵主教任命協議 中國主教：最快31日簽

2018-03-29 21:52

FAA公布錄音檔 記錄飛行員撞見幽浮

2018-03-29 13:28

世界最高滑水道奪命 設計師被控謀殺

2018-03-29 16:13

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

2018-03-29 14:03

台灣留學生揚言攻擊美學校遭逮 紐文處：尚未保釋

2018-03-29 09:13

影／耶魯大學創校以來最熱門的課 教學生如何快樂

2018-03-29 13:31

歐盟籲抗俄 奧地利32歲總理拒當乖乖牌

2018-03-29 22:22

涉嫌威脅攻擊學校 狄鶯兒子在美被捕

2018-03-29 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top