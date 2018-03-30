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美擴大嚴審旅客和移民 申請簽證須提供社媒、電郵和電話

狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36世界日報 編譯黃秀媛／綜合29日電

美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人都必須提供他們的社群媒體用戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。

這項新措施將影響每年向美國申請簽證的將近1500萬名外國人。以前只有被視為必須接受額外檢查的人，像是到過由恐怖組織控制地區的人，才必須提供社媒、電郵和電話資料。每年估計有6萬5000人屬於這個類別。

新計畫適用於所有移民和非移民簽證申請人。國務院估計這將影響71萬個移民簽證申請人和1400萬個非移民簽證申請人，包括想到美國從事商務或就學的人。

美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向...
美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人都必須提供他們的社群媒體用戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。圖／USCIS提供
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移民簽證國務院

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