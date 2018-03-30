美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合29日電



美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人都必須提供他們的社群媒體用戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。

這項新措施將影響每年向美國申請簽證的將近1500萬名外國人。以前只有被視為必須接受額外檢查的人，像是到過由恐怖組織控制地區的人，才必須提供社媒、電郵和電話資料。每年估計有6萬5000人屬於這個類別。