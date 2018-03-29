課稅？反托辣斯？川普可能拿亞馬遜沒輒

2018-03-29 23:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普最新矛頭對準亞馬遜，砲轟亞馬遜繳的稅太少、害慘零售業者，導致亞馬遜股價連日大跌，28日跌4.4%，29日盤初再跌2.5%。但專家表示，就算川普對亞馬遜很不爽，他能運用職權對付這個電商巨人的步數也很有限。

亞馬遜這些年來事業愈做愈大，市場版圖持續擴增，觸角早已從賣書的本業延伸到各種新市場區塊，包括生鮮食品、娛樂甚至健康保險等，令相關零售業者聞之膽寒。

今日美國報（USA Today）報導指出，川普政府若要拿亞馬遜開刀，可能有兩個管道。一是祭出新稅，二是以反托辣斯法規伺候。但從這兩方面來看，能採取的行動都不多，詳細分析如下：

1. 開徵新稅

美國財政部長米努勤曾表示，白宮傾向徵收某種網路銷售稅。美國國會議員也一直在醞釀推動法案，強迫所有電子商務公司代收各州銷售稅，但亞馬遜現在已經這麼做了。這些舉措若真的付諸實施，衝擊最大的不是亞馬遜，而是小型電商公司。

和多數電商公司一樣，亞馬遜在1990年代草創時期並未代收各州銷售稅，法源依據是50年前為規範型錄零售商而制定的一套舊法規。

這讓亞馬遜等電商在網購市場仍在起步階段時，有能力壓低售價搶市占率。但如今，亞馬遜和其他大型電商公司代收各州銷售稅已成例行公事。

從稅務角度來看，亞馬遜和其他大型電商的唯一弱點在地方銷售稅（local sales taxes）。大多數電商公司都未代收，實體零售店抱怨這讓他們陷入競爭劣勢。

美國聯邦政府可能決定試著協助地方政府徵收此稅，但截至目前為止尚未朝這個方向推動。

2. 反托辣斯

川普長久來對亞馬遜這個「龐然大物」深表不滿。他曾在競選期間質疑亞馬遜獲得的待遇，2016年5月接受福斯新聞台訪問時，更指稱亞馬遜有反托辣斯問題。

但反托辣斯法專家說，在這個議題上，川普政府可以著力的空間並不大。

亞馬遜去年以137億美元併購連鎖生鮮超市Whole Foods Markets一案，已是生米煮成熟飯的交易，而此刻亞馬遜並沒有醞釀其他大型的公開交易。

即使有，也很難以反托辣斯為名義對亞馬遜採取行動，因為美國反托辣斯法現在的重點不在此。

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授暨產業組織專家施奈德說：「美國法律未必會緊咬壟斷型企業或遭一小撮巨頭操縱的產業，然後設法把他們分拆。現在的做法更傾向防患於未然。若有併購案，就可能發生那種情況。」

施奈德說，即使是1982年政府祭出反托斯法、強制要分割電信巨人AT&T，也是因為AT&T所屬的電信業是「受管制的產業」，但亞馬遜的情況不同。

若真要對亞馬遜提起違反反托辣斯法的訴訟，最強的論點或許是「價格歧視」或「掠奪性訂價」，但Forrester Research資深零售業分析師柯達里認為，「這些論點也很薄弱」。

美國反托辣斯法目前的重點已和1890年代制定之時迥然不同，當時聚焦於分割巨型企業，但現在則強調消費者福祉。若公司規模變得更大的同時，也能降低售價或以其他方式造福消費者，反托辣斯就不再是問題。

亞馬遜長久來以「取悅」消費者為目標，致力提供更低廉的價格和更快速的出貨服務，由此來看，以反托辣斯法對付這家西雅圖公司很難成案。

綜合觀之，Wedbush證券駐洛杉磯股票研究主管帕克特說：「川普總統儘管對亞馬遜深惡痛絕，但他的職權有限，能做的事不多。」

帕克特認為，川普之所以想把矛頭指向亞馬遜，是因為這家公司的執行長是貝佐斯，而貝佐斯不但作風自由派，還是華盛頓郵報的老闆，而華郵過去一年來對川普「通俄門」調查案的報導鍥而不捨。

他說：「川普不喜歡華盛頓郵報，而貝佐斯是該報的老闆，讓他遷怒於亞馬遜。」