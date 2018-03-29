親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

課稅？反托辣斯？川普可能拿亞馬遜沒輒

2018-03-29 23:31經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普最新矛頭對準亞馬遜，砲轟亞馬遜繳的稅太少、害慘零售業者，導致亞馬遜股價連日大跌，28日跌4.4%，29日盤初再跌2.5%。但專家表示，就算川普對亞馬遜很不爽，他能運用職權對付這個電商巨人的步數也很有限。

亞馬遜這些年來事業愈做愈大，市場版圖持續擴增，觸角早已從賣書的本業延伸到各種新市場區塊，包括生鮮食品、娛樂甚至健康保險等，令相關零售業者聞之膽寒。

今日美國報（USA Today）報導指出，川普政府若要拿亞馬遜開刀，可能有兩個管道。一是祭出新稅，二是以反托辣斯法規伺候。但從這兩方面來看，能採取的行動都不多，詳細分析如下：

1. 開徵新稅

美國財政部長米努勤曾表示，白宮傾向徵收某種網路銷售稅。美國國會議員也一直在醞釀推動法案，強迫所有電子商務公司代收各州銷售稅，但亞馬遜現在已經這麼做了。這些舉措若真的付諸實施，衝擊最大的不是亞馬遜，而是小型電商公司。

和多數電商公司一樣，亞馬遜在1990年代草創時期並未代收各州銷售稅，法源依據是50年前為規範型錄零售商而制定的一套舊法規。

這讓亞馬遜等電商在網購市場仍在起步階段時，有能力壓低售價搶市占率。但如今，亞馬遜和其他大型電商公司代收各州銷售稅已成例行公事。

從稅務角度來看，亞馬遜和其他大型電商的唯一弱點在地方銷售稅（local sales taxes）。大多數電商公司都未代收，實體零售店抱怨這讓他們陷入競爭劣勢。

美國聯邦政府可能決定試著協助地方政府徵收此稅，但截至目前為止尚未朝這個方向推動。

2. 反托辣斯

川普長久來對亞馬遜這個「龐然大物」深表不滿。他曾在競選期間質疑亞馬遜獲得的待遇，2016年5月接受福斯新聞台訪問時，更指稱亞馬遜有反托辣斯問題。

但反托辣斯法專家說，在這個議題上，川普政府可以著力的空間並不大。

亞馬遜去年以137億美元併購連鎖生鮮超市Whole Foods Markets一案，已是生米煮成熟飯的交易，而此刻亞馬遜並沒有醞釀其他大型的公開交易。

即使有，也很難以反托辣斯為名義對亞馬遜採取行動，因為美國反托辣斯法現在的重點不在此。

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授暨產業組織專家施奈德說：「美國法律未必會緊咬壟斷型企業或遭一小撮巨頭操縱的產業，然後設法把他們分拆。現在的做法更傾向防患於未然。若有併購案，就可能發生那種情況。」

施奈德說，即使是1982年政府祭出反托斯法、強制要分割電信巨人AT&T，也是因為AT&T所屬的電信業是「受管制的產業」，但亞馬遜的情況不同。

若真要對亞馬遜提起違反反托辣斯法的訴訟，最強的論點或許是「價格歧視」或「掠奪性訂價」，但Forrester Research資深零售業分析師柯達里認為，「這些論點也很薄弱」。

美國反托辣斯法目前的重點已和1890年代制定之時迥然不同，當時聚焦於分割巨型企業，但現在則強調消費者福祉。若公司規模變得更大的同時，也能降低售價或以其他方式造福消費者，反托辣斯就不再是問題。

亞馬遜長久來以「取悅」消費者為目標，致力提供更低廉的價格和更快速的出貨服務，由此來看，以反托辣斯法對付這家西雅圖公司很難成案。

綜合觀之，Wedbush證券駐洛杉磯股票研究主管帕克特說：「川普總統儘管對亞馬遜深惡痛絕，但他的職權有限，能做的事不多。」

帕克特認為，川普之所以想把矛頭指向亞馬遜，是因為這家公司的執行長是貝佐斯，而貝佐斯不但作風自由派，還是華盛頓郵報的老闆，而華郵過去一年來對川普「通俄門」調查案的報導鍥而不捨。

他說：「川普不喜歡華盛頓郵報，而貝佐斯是該報的老闆，讓他遷怒於亞馬遜。」

貝佐斯也曾在美國總統大選選戰期間批評過川普，甚至曾開玩笑說要把這位總統候選人送上太空。

亞馬遜執行長貝佐斯。（圖／美聯社）
亞馬遜執行長貝佐斯。（圖／美聯社）
分享

川普電商貝佐斯

相關新聞

偽造180難民申請 移民律師遭訴

2018-03-29 16:10

華生帶槍上學案 庭審延至4月6日

2018-03-29 15:22

狄鶯兒事件 親子專家點出關鍵：就像行李箱有炸彈

2018-03-29 14:16

接任退伍軍人事務部長 川普點名白宮醫生

2018-03-29 12:58

狄鶯寵出媽寶？曾嫌吃稀飯寒酸不讓兒子到同學家玩

2018-03-29 12:39

川普被控非法受贈 聯邦法院予以立案

2018-03-29 10:54

川普競選團隊高層 曾與俄羅斯情報人員合作

2018-03-29 07:03

釐清封口費風波 豔星律師要求川普作證

2018-03-29 06:58

迪士尼童星出身 卡洛琳桑恩加入白宮新聞團隊

2018-03-29 06:54

川普又推文炒人 退伍軍人事務部長去職

2018-03-29 06:10

前大法官籲廢憲法第二修正案 川普拒斥

2018-03-29 01:40

美亞特蘭大遭駭 市政癱瘓5天

2018-03-28 23:56

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

兒子涉威脅學校在美被捕 狄鶯心碎：他只是開玩笑

2018-03-29 09:16

兒子揚言恐攻美國校園？ 狄鶯還原真相

2018-03-29 11:15

藝人狄鶯之子涉恐嚇學校 臉書秀火焰槍噴火照

2018-03-29 08:42

東京迎來最盛賞櫻期 現場照卻讓日本人都心碎了

2018-03-29 16:02

娛樂大哥大姐愛把子女送出國 變好變壞兩樣情

2018-03-29 09:58

揚言攻擊學校遭逮台灣留學生 是藝人狄鶯、孫鵬之子

2018-03-29 08:12

狄鶯之子涉恐嚇學校遭逮 公設律師：極可能被遣返台灣

2018-03-29 10:24

「不讓兒子當『媽寶』」 狄鶯曾是最嚴格的媽

2018-03-29 10:01

兒子在美涉恐嚇？狄鶯受訪曾說兒子要買槍保護她

2018-03-29 08:17

兒涉恐攻狄鶯緩頰 律師：別讓他認為爸媽能搞定

2018-03-29 17:01

上網研究買步槍 賓州台灣留學生威脅攻擊學校被捕

2018-03-29 07:04

殺人、吸毒、恐嚇、召妓… 名人二代暴走實錄

2018-03-29 12:54

弟弟吸毒過量暴斃 狄鶯姐妹險「買槍換弟」

2018-03-29 15:47

18歲兒涉嫌恐攻狄鶯稱「開玩笑」 6年前卻這樣檢討他

2018-03-29 16:09

影╱孫安佐試射火焰噴射器影片曝光 威力超驚人

2018-03-29 12:07

孫鵬狄鶯臉書湧入關切文 有人留言「兒子紅了！」

2018-03-29 10:34

狄鶯將赴美救子 孫鵬臨時取消錄影

2018-03-29 12:02

狄鶯寵出媽寶？曾嫌吃稀飯寒酸不讓兒子到同學家玩

2018-03-29 12:39

孫鵬兒出事煎熬赴美 庹宗康「其中肯定是大誤會」

2018-03-29 14:30

涉威脅攻擊學校被捕 美媒：孫安佐面臨2年半到5年刑期

2018-03-29 10:20

女子被求婚感動爆哭 抬頭驚見老爸「二字提示」噴笑

2018-03-29 17:12

狄鶯子試驗火焰發射器 警消：非管制物品 恐無法管

2018-03-29 10:59

影／馬桶蹲一半 男童從門縫爬入：可以抱我洗手嗎

2018-03-29 15:08

亞馬遜領跌科技股 美股三大指數全面收低

2018-03-29 06:48

狄鶯兒事件 親子專家點出關鍵：就像行李箱有炸彈

2018-03-29 14:16

狄鶯曾接受周刊專訪 稱兒想買槍「給媽防身」

2018-03-29 09:42

狄鶯之子是軍事迷 涉恐嚇高中師訝異「怎會這樣」

2018-03-29 10:15

金正恩玩的是…讓美中兩大強權互相對抗

2018-03-29 00:07

Costco員工揭露 最討厭奧客的NG行徑

2018-03-29 15:34

影／狄鶯之子揚言校園槍擊被捕 警搜出子彈、十字弓

2018-03-29 13:08

狄鶯子涉威脅開槍 蔣友青曾因此遭判刑

2018-03-29 14:21

日本夏季盛事德島阿波舞祭 赤字逾4億日圓宣告破產

2018-03-29 20:15

宇宙大驚奇 首次發現沒暗物質的星系

2018-03-29 15:24

影╱外交部：孫姓學生仍在拘留所 若家屬要探視會協助

2018-03-29 11:15

中梵主教任命協議 中國主教：最快31日簽

2018-03-29 21:52

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

2018-03-29 14:03

外交部：孫姓學生仍在拘留所

2018-03-29 14:09

前大法官籲廢憲法第二修正案 川普拒斥

2018-03-29 01:40

FAA公布錄音檔 記錄飛行員撞見幽浮

2018-03-29 13:28

台灣留學生揚言攻擊美學校遭逮 紐文處：尚未保釋

2018-03-29 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top