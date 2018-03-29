狄鶯兒事件 親子專家點出關鍵：就像行李箱有炸彈

2018-03-29 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



藝人狄鶯和孫鵬兒子孫安佐赴美當留學生，傳出在美國涉嫌威脅攻擊學校遭到逮捕，對此狄鶯澄清只是開玩笑，親子教養專家認為，這是觀念問題，父母應教導孩子，脫口而出的一句玩笑話而產生的後果，試著讓孩子學著判斷事情的嚴重性。

親子教養專家羅怡君說，不少孩子在父母的保護下，沒有足夠能力去判斷說一句話或做一件事會帶來什麼樣的影響力或造成什麼後果，當孩子突然冒出一句話或做出什麼行為時，父母可回過頭來去探討為何要講這句、做這件事，並且是在什麼樣的氛圍環境下，是否還牽扯到孩子的交友問題等。

羅怡君說，與其告訴孩子不能開玩笑、不能這樣做，倒不如讓孩子對社會、文化及生活背景多一些認識，讓孩子練習講話、學習判斷能力，進一步了解，一句話或行為產生的後果。

親子教養專家、也是臨床心理師王意中說，在孩子成長過程中，父母可去覺查孩子是否清楚自己的行為、舉動、說話等，其背後隱藏什麼樣的原因，是否清楚界線在哪裡，才不會踩到法律界線。