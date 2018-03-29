影／狄鶯之子揚言校園槍擊被捕 警搜出子彈、十字弓

2018-03-29 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



美國賓州上達比（Upper Darby）警方27日以恐攻威脅為由，逮捕1名18歲的台灣交換生，因為他揚言要對所讀的德拉瓦郡天主教高中（Bonner Prendergast Catholic High School ）發動槍擊，而這名學生也被證實是台灣藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐(An Tso Sun)。

上達比警察局長奇伍德（Michael J. Chitwood）表示，孫安佐曾告知同學5月1日不要來學校，因為他要發動攻擊，隨後又詢問哪裡可以買槍；同學向老師回報後，校方不敢大意，趕緊聯絡警局。

警方介入後發現，孫安佐不僅口頭放話，甚至曾用學校提供的iPad，查詢該如何購買AK-47及AR-15等武器，而在搜索他的寄宿家庭時，也從他的房間內搜出軍用背心、加裝瞄準器的強力十字弓與7枝弓箭、步槍子彈裝卸裝置（loading dock）及20發9釐米子彈等物品，警方認定他可能真的在策畫攻擊，因此決定逮捕他。

不過公設律師拉托森(Enrique Latoison)表示，孫安佐遭逮捕完全就是誤會一場，他在學校說的話只是開玩笑，警方找到的可疑證物，是去年萬聖節的服裝道具，不具殺傷力也沒有違法；拉托森認為，由於孫安佐是外國人，而且來美國才8個多月，不了解當地對於校園槍擊案的敏感度，才會開出這種玩笑。