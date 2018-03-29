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影／狄鶯之子揚言校園槍擊被捕 警搜出子彈、十字弓

2018-03-29 13:08聯合報 記者陳祐元╱即時報導

美國賓州上達比（Upper Darby）警方27日以恐攻威脅為由，逮捕1名18歲的台灣交換生，因為他揚言要對所讀的德拉瓦郡天主教高中（Bonner Prendergast Catholic High School ）發動槍擊，而這名學生也被證實是台灣藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐(An Tso Sun)。

上達比警察局長奇伍德（Michael J. Chitwood）表示，孫安佐曾告知同學5月1日不要來學校，因為他要發動攻擊，隨後又詢問哪裡可以買槍；同學向老師回報後，校方不敢大意，趕緊聯絡警局。

警方介入後發現，孫安佐不僅口頭放話，甚至曾用學校提供的iPad，查詢該如何購買AK-47及AR-15等武器，而在搜索他的寄宿家庭時，也從他的房間內搜出軍用背心、加裝瞄準器的強力十字弓與7枝弓箭、步槍子彈裝卸裝置（loading dock）及20發9釐米子彈等物品，警方認定他可能真的在策畫攻擊，因此決定逮捕他。

不過公設律師拉托森(Enrique Latoison)表示，孫安佐遭逮捕完全就是誤會一場，他在學校說的話只是開玩笑，警方找到的可疑證物，是去年萬聖節的服裝道具，不具殺傷力也沒有違法；拉托森認為，由於孫安佐是外國人，而且來美國才8個多月，不了解當地對於校園槍擊案的敏感度，才會開出這種玩笑。

自美國佛州道格拉斯高中2月中發生槍擊事件以來，校園槍擊案一直都是美國社會高度關注的話題；全美各地24日才爆發大規模遊行，以學生為主力的團體呼籲政府加強槍枝管制，吸引超過百萬人上街。目前法院裁定孫安佐的保釋金為10萬美元，而他將在獄中接受心理評估，等到4月11日再出庭應訊。

美國警方27日以恐攻威脅為由，逮捕18歲台灣交換生孫安佐，他是孫鵬與狄鶯之子。美...
美國警方27日以恐攻威脅為由，逮捕18歲台灣交換生孫安佐，他是孫鵬與狄鶯之子。美聯
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警方在孫安佐的房間中，搜出軍用背心、十字弓及9釐米子彈等可疑物品。ABC New...
警方在孫安佐的房間中，搜出軍用背心、十字弓及9釐米子彈等可疑物品。ABC News
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槍擊槍枝管制警察

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